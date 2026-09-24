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Sesc Flamengo x Fluminense pela Copa Supervôlei: horário e onde assistir

Clássico marca a abertura do torneio amistoso, em Niterói (RJ)

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 16:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Sesc RJ Flamengo x Fluminense na Superliga feminina de vôlei 2025/26
Sesc RJ Flamengo x Fluminense na Superliga feminina de vôlei 2025/26 (Foto: Mailson Santana/FFC)

Na preparação para a Superliga, Sesc RJ Flamengo e Fluminense se enfrentam pela abertura da Copa Supervôlei nesta quinta-feira (24). A partida acontece a partir das 19h (de Brasília), na Arena Niterói, em Niterói (RJ). O duelo tem transmissão ao vivo do Sportv 2 (TV por assinatura) e da FlamengoTV (canal no Youtube). O Lance! acompanha em tempo real.

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A competição é baseada em um triangular amistoso, que conta também com o Praia Clube. As três equipes vão se enfrentar em turno único, e aquela que tiver a melhor campanha após dois jogos será a campeã. O clássico Fla-Flu marca a abertura do torneio, enquanto o Praia Clube estreia no segundo dia, contra o Tricolor das Laranjeiras. O atual campeão da Superliga enfrenta o Rubro-Negro no encerramento da competição.

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Confira a tabela da Copa Supervôlei

Quinta-feira, 24 de setembro
Sesc RJ Flamengo x Fluminense - 19h

Sexta-feira, 25 de setembro
Fluminense x Dentil Praia Clube - 20h

Sábado, 26 de setembro
Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 19h

*Horário de Brasília

Michelle ataca em Praia Clube x Sesc RJ Flamengo na semifinal da Superliga Feminina de vôlei 2025/26
Michelle ataca em Praia Clube x Sesc RJ Flamengo na semifinal da Superliga 2025/26 (Foto: Bruno Cunha)

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🏐✅ Ficha técnica

Sesc RJ Flamengo x Fluminense - 1ª rodada Copa SuperVôlei

📅 Data e horário: quinta-feira, 24 de setembro de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Arena Niterói, em Niterói, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e FlamengoTV (canal no Youtube)

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