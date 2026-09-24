Na preparação para a Superliga, Sesc RJ Flamengo e Fluminense se enfrentam pela abertura da Copa Supervôlei nesta quinta-feira (24). A partida acontece a partir das 19h (de Brasília), na Arena Niterói, em Niterói (RJ). O duelo tem transmissão ao vivo do Sportv 2 (TV por assinatura) e da FlamengoTV (canal no Youtube). O Lance! acompanha em tempo real.

A competição é baseada em um triangular amistoso, que conta também com o Praia Clube. As três equipes vão se enfrentar em turno único, e aquela que tiver a melhor campanha após dois jogos será a campeã. O clássico Fla-Flu marca a abertura do torneio, enquanto o Praia Clube estreia no segundo dia, contra o Tricolor das Laranjeiras. O atual campeão da Superliga enfrenta o Rubro-Negro no encerramento da competição.

continua após a publicidade

➡️ '100% preparada', Tainara faz estreia com Sesc Flamengo após vaga olímpica

Confira a tabela da Copa Supervôlei

Quinta-feira, 24 de setembro

Sesc RJ Flamengo x Fluminense - 19h

Sexta-feira, 25 de setembro

Fluminense x Dentil Praia Clube - 20h

Sábado, 26 de setembro

Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 19h

*Horário de Brasília

Michelle ataca em Praia Clube x Sesc RJ Flamengo na semifinal da Superliga 2025/26 (Foto: Bruno Cunha)

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

🏐✅ Ficha técnica

Sesc RJ Flamengo x Fluminense - 1ª rodada Copa SuperVôlei

📅 Data e horário: quinta-feira, 24 de setembro de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Arena Niterói, em Niterói, no Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e FlamengoTV (canal no Youtube)

➡️ Sem futebol, Flamengo e Fluminense abrem temporada do vôlei com clássico

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.