Carlos Prates receberá bolada milionária para disputar cinturão do UFC
Brasileiro terá novo acordo com o UFC e pode receber US$ 1 milhão no primeiro desafio
Carlos Prates está cada vez mais próximo do topo do peso meio-médio (até 77 kg) no UFC. Depois da primeira defesa de Islam Makhachev, a expectativa é que o campeão volte a colocar o cinturão em jogo contra o brasileiro. O combate está previsto para acontecer em janeiro de 2027 e promete render uma bolsa de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões, na cotação atual) para o desafiante.
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O aumento da quantia recebida por "The Nightmare" faz parte de um novo acordo fechado com a organização comandada por Dana White. Além da bolada, o astro da Fighting Nerds terá mais oito lutas garantidas, em um contrato que pode marcar a reta final de sua passagem pelo Ultimate.
O objetivo inicial de Prates era subir ao octógono antes do fim da atual temporada. Segundo informações da ESPN, porém, a opção que se encaixa no planejamento de ambos os lutadores é apenas no primeiro mês do próximo ano. Isso acontece principalmente por conta de Makhachev, que lutou há pouco mais de um mês.
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A última luta do campeão foi contra o irlandês Ian Machado Garry. Na luta principal do UFC 330, em agosto, o russo dominou o desafiante por cinco rounds e manteve o cinturão ao fim da disputa, por decisão unânime dos juízes. Esse foi o segundo desafio de Makhachev no meio-médio desde que tomou o título de Jack Della Maddalena.
Carlos, por sua vez, não vai à ação desde maio, também contra o australiano Della Maddalena. Na ocasião, o brasileiro levou a melhor no ground and pound, com a vitória confirmada por nocaute técnico no terceiro round. A demora para definir sua próxima luta fará com que ele tenha apenas uma luta no ano, cenário jamais visto desde sua estreia no UFC – foram quatro lutas em 2024 e três em 2025.
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