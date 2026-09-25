O Lance! Fight está de volta, mas desta vez em uma edição especial. O programa do Lance! dedicado ao mundo das lutas ganha um episódio "extra" no YouTube, com muita informação, opinião e, claro, aquele clima descontraído que faz parte da atração. O vídeo vai ao ar nesta quarta-feira (23), a partir das 18h (de Brasília).

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O Brasil pode terminar 2026 com um cenário histórico no UFC. E o novo episódio extra do Lance! Fight mostra como está a situação dos principais brasileiros envolvidos nas disputas por cinturão da organização. Veja o episódio abaixo:

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No masculino, Alex Poatan ficou fora da próxima disputa pelo título dos pesos-pesados e agora aguarda uma definição do UFC sobre seu futuro. Alexandre Pantoja, por outro lado, acabou de perder o cinturão dos moscas para Joshua Van e terá que buscar o caminho de volta ao topo.

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Já entre as mulheres, o cenário é diferente. Natália Silva e Amanda Nunes terão a oportunidade de conquistar o cinturão em suas respectivas categorias, enquanto Mackenzie Dern já chega ao fim do ano como grande campeã. Se as três brasileiras mantiverem os títulos ou conquistarem os cinturões em disputa, o país pode fechar 2026 com três títulos simultâneos no UFC.

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