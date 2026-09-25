Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Lance! Fight ganha edição especial sobre os cinturões do Brasil no UFC; assista

Brasil vive momentos diferentes na corrida pelos cinturões do UFC

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 07:21
Favorite o Lance! no Google
Alex Poatan comemora conquista do título no UFC
Alex Poatan comemora conquista do título no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @alexpoatanpereira)

O Lance! Fight está de volta, mas desta vez em uma edição especial. O programa do Lance! dedicado ao mundo das lutas ganha um episódio "extra" no YouTube, com muita informação, opinião e, claro, aquele clima descontraído que faz parte da atração. O vídeo vai ao ar nesta quarta-feira (23), a partir das 18h (de Brasília).

Jéssica Andrade

Exclusivo: Jéssica Bate-Estaca mira retorno em dezembro e sugere adversária no UFC

Lutas
Há 1 dia
Pitbull de olho no UFC Paris (Foto: Reprodução Instagram UFC Brasil)

Pitbull desafia Jean Silva no UFC: ‘Ver quem é o melhor cachorro’

Lutas
Há 2 dias
Do Bronx vence no UFC Rio (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Mesmo sem perder, Charles do Bronx é retirado de ranking do UFC

Lutas
Há 1 dia

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

O Brasil pode terminar 2026 com um cenário histórico no UFC. E o novo episódio extra do Lance! Fight mostra como está a situação dos principais brasileiros envolvidos nas disputas por cinturão da organização. Veja o episódio abaixo:

continua após a publicidade

No masculino, Alex Poatan ficou fora da próxima disputa pelo título dos pesos-pesados e agora aguarda uma definição do UFC sobre seu futuro. Alexandre Pantoja, por outro lado, acabou de perder o cinturão dos moscas para Joshua Van e terá que buscar o caminho de volta ao topo.

➡️ Mesmo sem perder, Charles do Bronx é retirado de ranking do UFC

Já entre as mulheres, o cenário é diferente. Natália Silva e Amanda Nunes terão a oportunidade de conquistar o cinturão em suas respectivas categorias, enquanto Mackenzie Dern já chega ao fim do ano como grande campeã. Se as três brasileiras mantiverem os títulos ou conquistarem os cinturões em disputa, o país pode fechar 2026 com três títulos simultâneos no UFC.

continua após a publicidade
Mackenzie Dern comemora defesa de cinturão no UFC 330
Mackenzie Dern comemora defesa de cinturão no UFC 330 (Foto: Sarah Stier/Getty Images/AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
A emoção de Raoni Barcelos com a quarta vitória seguida no UFC (Divulgação)

Lutas

Exclusivo: Brasileiro mira três adversários após luta principal do UFC Vegas

Há 19 horas
Jéssica Andrade

Lutas

Exclusivo: Jéssica Bate-Estaca mira retorno em dezembro e sugere adversária no UFC

Há 1 dia
Do Bronx vence no UFC Rio (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Lutas

Mesmo sem perder, Charles do Bronx é retirado de ranking do UFC

Há 1 dia
Pitbull de olho no UFC Paris (Foto: Reprodução Instagram UFC Brasil)

Lutas

Pitbull desafia Jean Silva no UFC: 'Ver quem é o melhor cachorro'

Há 2 dias
Borrachinha vibra após vitória no UFC (Foto: Reprodução Instagram Borrachinhamma)

Lutas

Borrachinha expõe impasse com UFC: 'Vou deixar público e claro'

Há 2 dias
Poatan (Foto: Reprodução Twitter ufc)

Lutas

Dana White comenta ausência de Poatan em disputa por cinturão do UFC

Há 3 dias
Mais LANCE!
Encarada entre Amanda Nunes e Kayla Harrison (Foto: Reprodução)

UFC anuncia disputa de Amanda Nunes e Kayla Harrison por cinturão

Islam Makhachev comemora vitória em disputa de cinturão no UFC 330

Quem é o número 1 do ranking do UFC? Veja o Top 10 atualizado

Joshua Van comemora vitória

Joshua Van vence Pantoja novamente e mantém cinturão dos moscas no UFC 331

Alex Poatan recebe prêmio do UFC em Las Vegas

Sem Poatan, UFC define disputa pelo cinturão dos pesados no UFC 334

Ryan Gandra comemora com os braços pro alto

UFC 331: veja como foram os brasileiros no card preliminar

Pôster do UFC 331, com Joshua Van e Alexandre Pantoja

Pantoja perde para Joshua Van após 5 rounds na luta principal do UFC 331; veja resultados

Pôster do UFC 331, com Joshua Van e Alexandre Pantoja

Van x Pantoja 2: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC 331

Alexandre Pantoja comemora após pesagem para UFC 331

Pantoja bate peso e confirma revanche no UFC 331; veja pesagem

Ilia Topuria e Justin Gaethje em encarada para o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/X/UFC)

Ilia Topuria sugere trapaça de campeão do UFC: 'Chequem as luvas'

Jon Jones quer voltar da aposentadoria no UFC da Casa Branca (Foto: Sarah Stier/AFP)

Ex-campeão do UFC 'desmerece' Jon Jones entre melhores de todos os tempos

Joshua Van (esq) cumprimenta Pantoja (dir) no UFC (Foto: Reprodução/Instagram/Joshua Van)

Semana de luta! Retorno de Pantoja e cinturão em jogo no UFC 331

Renato Moicano acerta golpe em Ortega, em 2017

Brasileiro fica sem adversário para UFC 331 e adia revanche

Cris Cyborg

Ex-chefe do Bellator anuncia nova liga de MMA com Cris Cyborg e Royce Gracie