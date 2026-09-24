O Fluxo FC anunciou um reforço de peso fora dos gramados para a disputa da próxima temporada da Kings League. O jornalista e apresentador Benjamin Back, o Benja, passou a integrar a presidência do clube ao lado dos fundadores e criadores de conteúdo Nobru, Cerol e Toguro.

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Com passagens marcantes por veículos como Fox Sports, SBT e CNN Brasil — à frente de programas como Fox Sports Rádio, Arena SBT e Domingol com Benja —, o comunicador atualmente lidera o Canal do Benja e integra a equipe da rádio TMC (antiga Transamérica). Sua chegada marca uma nova fase de expansão do Fluxo FC, unindo a tradição da cobertura esportiva ao formato dinâmico do futebol de entretenimento.

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Benjamin Back se junta a Nobru, Cerol e Toguro na presidência do Fluxo FC para a Kings League (Foto: Divulgação)

— Quando falamos de Kings League, não estamos falando simplesmente de futebol, mas de entretenimento, comunidade e uma nova maneira de consumir esporte — afirmou Benja. — O Fluxo já tem uma comunidade muito forte, mas ainda há muito espaço para crescer. Estar ao lado do Nobru, do Cerol e do Toguro será uma experiência incrível — completou.

Transmissões, mesa-redonda e estreia em outubro

A movimentação engloba uma parceria comercial e de conteúdo entre o grupo Fluxo W7M, a agência Trendspace e a rádio TMC. Entre as novidades está o lançamento do "Reis à Mesa", programa em formato de mesa-redonda focado em debater os lances da Kings League após cada rodada, sob o comando de Benja e convidados. Além disso, o Canal do Benja passará a transmitir partidas do torneio.

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A trajetória do Fluxo FC na Kings League começou no ano passado, quando a equipe se garantiu na Kings World Cup Clubs (KWCC), em Paris, chegando até as semifinais. A estreia na nova temporada está marcada para 19 de outubro.

— A chegada do Benja ao Fluxo FC representa um passo importante. Ele traz uma trajetória muito forte no futebol, na comunicação e no entretenimento, e sua presença fortalece a liderança do clube. Estamos criando conexões que vão além da competição — comemorou Felipe Funari, sócio fundador do Fluxo W7M.

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