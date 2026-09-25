Levantadora do Fluminense, Pri Heldes estava fora de ação desde abril de 2025, quando se afastou das atividades com bola para focar na reta final da gestação de Emanuel e em seus primeiros meses de vida. Na atual temporada, a jogadora de 34 anos retorna às quadras com apoio e olhar especiais do filho de 1 ano.

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Nesta quinta-feira (24), o Tricolor fez sua estreia na Copa Supervôlei, torneio triangular amistoso que acontece em Niterói (RJ). A equipe foi derrotada pelo Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 1 (19/25, 25/22 e 28/26), mas o resultado não apaga, para Pri Helds, o privilégio de ter seu filho no ginásio. Emanuel entrou em quadra no colo da mãe e permaneceu na Arena Niterói ao longo de toda a partida, voltando para os braços da mãe após o apito final.

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Ao fim do jogo, a levantadora compartilhou a emoção de ter o filho por perto no dia a dia. Ela enaltece também a relação das companheiras com a criança.

— Ah, é um privilégio, né? Poder ter o meu filho aqui, poder acompanhar. Fica no vestiário, brinca com as meninas, acompanha o meu dia a dia. Eu me sinto muito privilegiada e muito feliz de poder viver isso com ele.

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Em sua quarta temporada pelo Fluminense, Pri Heldes foi escolhida pelo técnico Facundo Morando para ser a capitã da equipe, função que já exerceu na temporada 2023/24.

Pri Heldes levanta em Sesc RJ Flamengo x Fluminense pela Copa Supervôlei (Foto: Reprodução/Instagram)

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Fluminense enfrenta o Praia Clube nesta sexta-feira (25)

Pelo seu segundo e último jogo na Copa Supervôlei, o Fluminense encara o Praia Clube às 20h (de Brasília) desta sexta-feira (25). A equipe mineira é a atual campeã da Superliga e, com caras novas no elenco, promete dar vida difícil ao Tricolor de Laranjeiras. Com as lições da derrota para o Sesc RJ Flamengo, Pri Heldes prega mais "paciência" para o duelo e para os próximos compromissos da temporada.

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— Acho que nós tivemos, sim, altos e baixos, mas faltou aquela paciência para saber definir. Porque, mesmo um set que a gente estava atrás, a gente conseguiu recuperar. Isso é muito importante. E acho que é ir ganhando essa maturidade para os próximos jogos, para a Superliga, para o Carioca. Então, isso é o importante.

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