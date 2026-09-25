De volta após gravidez, Pri Helds joga aos olhos do filho: 'Privilegiada'
Levantadora retorna às quadras pelo Fluminense após parte da última temporada afastada
Levantadora do Fluminense, Pri Heldes estava fora de ação desde abril de 2025, quando se afastou das atividades com bola para focar na reta final da gestação de Emanuel e em seus primeiros meses de vida. Na atual temporada, a jogadora de 34 anos retorna às quadras com apoio e olhar especiais do filho de 1 ano.
➡️ Valquíria vive reencontro com Sesc Flamengo na Copa Supervôlei
Nesta quinta-feira (24), o Tricolor fez sua estreia na Copa Supervôlei, torneio triangular amistoso que acontece em Niterói (RJ). A equipe foi derrotada pelo Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 1 (19/25, 25/22 e 28/26), mas o resultado não apaga, para Pri Helds, o privilégio de ter seu filho no ginásio. Emanuel entrou em quadra no colo da mãe e permaneceu na Arena Niterói ao longo de toda a partida, voltando para os braços da mãe após o apito final.
Ao fim do jogo, a levantadora compartilhou a emoção de ter o filho por perto no dia a dia. Ela enaltece também a relação das companheiras com a criança.
— Ah, é um privilégio, né? Poder ter o meu filho aqui, poder acompanhar. Fica no vestiário, brinca com as meninas, acompanha o meu dia a dia. Eu me sinto muito privilegiada e muito feliz de poder viver isso com ele.
Em sua quarta temporada pelo Fluminense, Pri Heldes foi escolhida pelo técnico Facundo Morando para ser a capitã da equipe, função que já exerceu na temporada 2023/24.
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Fluminense enfrenta o Praia Clube nesta sexta-feira (25)
Pelo seu segundo e último jogo na Copa Supervôlei, o Fluminense encara o Praia Clube às 20h (de Brasília) desta sexta-feira (25). A equipe mineira é a atual campeã da Superliga e, com caras novas no elenco, promete dar vida difícil ao Tricolor de Laranjeiras. Com as lições da derrota para o Sesc RJ Flamengo, Pri Heldes prega mais "paciência" para o duelo e para os próximos compromissos da temporada.
— Acho que nós tivemos, sim, altos e baixos, mas faltou aquela paciência para saber definir. Porque, mesmo um set que a gente estava atrás, a gente conseguiu recuperar. Isso é muito importante. E acho que é ir ganhando essa maturidade para os próximos jogos, para a Superliga, para o Carioca. Então, isso é o importante.
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