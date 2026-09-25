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Conheça Ramon Dino, brasileiro atual campeão da Classic Physique do Mr. Olympia

O brasileiro busca o bi campeonato da Classic Physique do Mr. Olympia

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
25/09/2026 06:15
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Ramon e Mike no Olympia 2026
Ramon e Mike no Olympia 2026 (Foto: Divulgação Mr. Olympia)

Ramon Dino busca nesta sexta-feira (25) seu segundo título da Classic Physique do Mr. Olympia. Com uma história digna de filme, o atleta saiu do Acre em 2020 e em cinco anos tornou-se o maior nome da categoria no fisiculturismo mundial.

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Nascido em 1995, Ramon Rocha Queiroz acumula, além do título conquistado em 2026, os títulos do Arnold Classic Ohio de 2023 e o Mr. Olympia Brasil de 2024. Como amador, venceu o Campeonato Estadual de Rondônia em 2016, o Campeonato Brasileiro de 2017 e o Mr. Olympia Brasil de 2018.

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História de Ramon Dino

Nascido em Rio Branco, Ramon cresceu em Xavier Maia, bairro localizado na Parte Alta da cidade. Mais novo de três filhos, o garoto gostava de futebol e lutava capoeira na infância. Foi na adolescência que ele conheceu a modalidade que mudaria sua vida.

Aos 14 anos, apaixonou-se pela musculação, mas, sem condições de pagar a mensalidade, teve que focar seus esforços na calistenia. Ele praticava o esporte no Horto Florestal de Rio Branco.

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Início no fisiculturismo

Com uma genética muscular impressionante, Ramon chamou a atenção do professor de musculação Marcio Garcia, que o instruiu a competir. Com apenas 21 anos, Dino estreou no amador no Campeonato Estadual de Rondônia e venceu na categoria Men's Physique.

No ano seguinte, apoiado por Geovanni Sampaio, conquistou o Campeonato Brasileiro amador, que o classificou para o Mr. Olympia Brasil de 2018. Sem condições, vendeu itens pessoais e rifas e conseguiu treinar gratuitamente em academia da cidade. Nesse período, sua dieta baseava-se apenas em arroz e ovo. Em São Paulo, conquistou o título e o pro card, mas ao retornar ao Acre, seguiu sem apoio.

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Ascensão e queda de Ramon Dino

Dois anos depois, Ramon foi convidado pelo influenciador Toguro para participar da Mansão Maromba. Por lá, foi apresentado ao empresário e ex-atleta Renato Cariani. A partir desse momento, o futuro campeão da Classic Physique passou a ter patrocínios e evoluir ainda mais.

Nessa época, ganhou o apelido de Dinossauro. Em 2021, estreou como profissional no Europa Pro e surpreendentemente ficou em segundo lugar, garantindo vaga para o Mr. Olympia. Em sua estreia no maior palco do esporte, ficou em quinto lugar.

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Em 2023, Ramon conquistou o Arnold Classic Ohio e teve uma de suas melhores atuações no Mr. Olympia, ficando em segundo lugar, atrás de Chris Bumbstead. Porém, após o êxito, teve um 2024 conturbado, perdendo o Arnold Classic para Wesley Vissers e ficando em quarto lugar no Mr. Olympia.

Ramon Dino e Chris Bumstead
Ramon Dino e Chris Bumstead (Foto: Reprodução Instagram)

Neste torneio, seu desempenho foi muito questionado por ter suado no palco, o que indicava que ele tinha água no interstício por alguma estratégia com diuréticos. Na época, o trabalho de seu treinador Cris Aceto foi bastante questionado.

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Título do Mr. Olympia

Depois desse momento, venceu o Mr. Olympia Brasil, garantiu sua vaga para o Olympia 2025 e mudou radicalmente seu staff. Até então treinado por Filipe Pereira, o "Faixa Preta", passou a ser treinado por Fabrício Pacholok e também contratou André Pajé, treinador de poses. Porém, manteve Cris Aceto.

Com a nova comissão técnica, Ramon passou o ano inteiro de 2025 treinando e desenvolvendo seu corpo para a competição. Sem CBum, venceu o confronto contra Mike Somerfeld e tornou-se campeão da Classic Physique do Mr. Olympia.

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