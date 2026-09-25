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Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Azerbaijão nesta sexta-feira (25)

Programação segue com as atividades no Circuito urbano de Baku

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 02:30
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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Espanha pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

A Fórmula 1 retorna nesta sexta-feira (25) às atividades do GP do Azerbaijão. O fim de semana será disputado no Circuito urbano de Baku, que receberá a 15ª etapa de 2026. A programação começa às 5h30 (de Brasília), com a realização do último treino livre. Mais tarde, às 9h, acontece a classificação, que define o grid de largada da corrida de sábado (26).

Gabriel Bortoleto, da Audi, no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)

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Onde assistir ao GP do Azerbaijão hoje (25/09):

SEXTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 05h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
🏎️ Classificação - 9h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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➡️ GP do Azerbaijão pode ter tirado título de Hamilton contra Verstappen na F1 2021

A mudança acontece por causa de uma data nacional do Azerbaijão, celebrada no domingo (27), e fez a FIA antecipar a programação do fim de semana. Com isso, a ação começa já na quinta-feira (24), enquanto a classificação será realizada na sexta-feira (25).

Kimi Antonelli chega ao Azerbaijão como líder isolado do Mundial de Pilotos. O italiano venceu o GP da Espanha, em Madri, e ampliou a vantagem para George Russell para 81 pontos, chegando a 292 contra 211 do companheiro de Mercedes. Lewis Hamilton aparece em terceiro, com 191, enquanto Lando Norris soma 186.

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Gabriel Bortoleto, por sua vez, ocupa a 14ª colocação, com 10 pontos. O brasileiro da Audi vem de um 13º lugar no GP da Espanha e tenta voltar à zona de pontuação em uma pista que costuma oferecer oportunidades de ultrapassagem por causa das longas retas.

Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026
Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1 2026
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