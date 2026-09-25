Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Azerbaijão nesta sexta-feira (25)
Programação segue com as atividades no Circuito urbano de Baku
A Fórmula 1 retorna nesta sexta-feira (25) às atividades do GP do Azerbaijão. O fim de semana será disputado no Circuito urbano de Baku, que receberá a 15ª etapa de 2026. A programação começa às 5h30 (de Brasília), com a realização do último treino livre. Mais tarde, às 9h, acontece a classificação, que define o grid de largada da corrida de sábado (26).
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Onde assistir ao GP do Azerbaijão hoje (25/09):
SEXTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 05h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
🏎️ Classificação - 9h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
➡️ GP do Azerbaijão pode ter tirado título de Hamilton contra Verstappen na F1 2021
A mudança acontece por causa de uma data nacional do Azerbaijão, celebrada no domingo (27), e fez a FIA antecipar a programação do fim de semana. Com isso, a ação começa já na quinta-feira (24), enquanto a classificação será realizada na sexta-feira (25).
Kimi Antonelli chega ao Azerbaijão como líder isolado do Mundial de Pilotos. O italiano venceu o GP da Espanha, em Madri, e ampliou a vantagem para George Russell para 81 pontos, chegando a 292 contra 211 do companheiro de Mercedes. Lewis Hamilton aparece em terceiro, com 191, enquanto Lando Norris soma 186.
Gabriel Bortoleto, por sua vez, ocupa a 14ª colocação, com 10 pontos. O brasileiro da Audi vem de um 13º lugar no GP da Espanha e tenta voltar à zona de pontuação em uma pista que costuma oferecer oportunidades de ultrapassagem por causa das longas retas.
🏎️ Gabriel Bortoleto na F1 2026
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