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Bortoleto expõe dificuldade da Audi em Baku: 'Não sei explicar'

Brasileiro terminou o segundo treino livre do GP do Azerbaijão em 14º e afirmou que equipe ainda busca entender a falta de aderência do carro

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 14:25
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Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Inglaterra pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Gabriel Bortoleto terminou o segundo treino livre do GP do Azerbaijão na 14ª colocação, mas o resultado não foi o único ponto de preocupação para o brasileiro. Após a atividade desta quinta-feira (24), o piloto da Audi relatou dificuldades para encontrar aderência e equilíbrio no carro e admitiu que a equipe ainda não identificou a causa do problema.

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Bortoleto completou sua melhor volta em 1min45s794 e ficou distante do ritmo dos primeiros colocados. A sessão também serviu para a equipe continuar avaliando o pacote de atualizações levado para Baku, já que a Audi optou por dividir os testes entre os dois carros.

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No TL1, Bortoleto utilizou as novidades, enquanto Nico Hülkenberg andou com a configuração anterior. A estratégia foi invertida no segundo treino, permitindo que a equipe reunisse dados de diferentes especificações antes de definir os próximos passos para o fim de semana. Após o TL2, Bortoleto reconheceu que o desempenho do carro ficou abaixo das expectativas.

— Para ser sincero, acho que o carro não estava muito bom no TL2. Estamos com um pouco de falta de aderência, e ainda não sei explicar o porquê — afirmou o brasileiro.

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Bortoleto destaca dificuldade do circuito de Baku

Além do comportamento do carro, as características do circuito também tornam o trabalho das equipes mais complexo. O traçado de Baku combina longas retas com trechos bastante estreitos e exige que os pilotos encontrem um compromisso entre velocidade e estabilidade.

Bortoleto explicou que a baixa aderência torna especialmente difícil extrair o máximo do carro no circuito do Azerbaijão. A presença de poeira na pista é outro fator que influencia as condições, embora o piloto tenha ressaltado que o cenário é semelhante para todos os competidores.

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— Isso é muito importante. É por isso que sempre dividimos os carros. Na última atualização, eu não comecei o fim de semana com ela, agora foi a vez do Nico. Então tentamos fazer isso para ter uma visão clara se funcionou ou não — explicou.

— Levar o carro ao limite aqui é extremamente difícil, muito complicado. Acho que é típico de Baku, pouca aderência, muita poeira. A pista não é limpa há alguns anos, se não me engano. Precisamos guiar assim e fazer o nosso melhor — acrescentou.

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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Espanha pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Audi busca respostas antes da sequência do fim de semana

Apesar de citar as condições do asfalto, Bortoleto não colocou a falta de aderência exclusivamente na conta da pista. Para o brasileiro, o principal desafio agora é analisar os dados coletados nos dois carros e entender o que precisa ser alterado no acerto.

— A pista está empoeirada para todos, então não diria que é isso. Sinceramente, gostaria de saber a solução, porque assim instalaria no carro amanhã e resolveríamos os problemas. Precisamos consultar os engenheiros agora, estudar tudo e tentar encontrar uma solução, porque no momento não estamos com a melhor perspectiva — avaliou.

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O piloto também destacou que o pacote de atualizações representa uma nova etapa de desenvolvimento para a Audi, o que aumenta a quantidade de informações que a equipe precisa analisar antes da classificação.

— De qualquer forma, são novas atualizações, muitas peças novas no carro. Há muita coisa para descobrir, consertar e implementar. Então, espero que possamos resolver as coisas para amanhã, porque agora estamos com um pouco de dificuldade para encontrar o equilíbrio — concluiu Bortoleto.

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🏎️ Gabriel Bortoleto na F1
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