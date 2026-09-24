Na véspera da abertura da edição de 2026 do Mr. Olympia, os principais atletas da Classic Physique concederam entrevistas para promover o evento. Mike Sommerfeld, Wesley Vissers e Ramon Dino responderam perguntas da organização e mantiveram respeito e cordialidade, sem provocações.

Primeiro a falar, o holandês que foi algoz do brasileiro em 2024 ressaltou que está focado apenas em seu desempenho neste ano.

– No Olympia, eu me comparei com os outros e penso que posso ser diferente. Provei o que posso fazer. A diferença é que neste ano vou focar apenas em mim. Tive um bom retorno. Até mesmo dos críticos, mas muita positividade vinda do Arnold. É o que quero mostrar no palco – comentou o campeão do Arnold Ohio de 2025.

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Wesley Vissers em entrevista (Foto: Reprodução Olympia TV)

Em seguida, Mike Sommerfeld, que ficou à frente de Ramon no Olympia de 2024 e em segundo lugar em 2025, também manteve postura respeitosa.

– Trabalhei muito. Estamos com tudo pronto para apresentar meu melhor no palco este ano. Naquele dia, em 2025, Ramon estava melhor, respeitei. Respeito todos no palco. Todos merecem estar ali e são campeões. Não há fracassos. Todos os campeões criam um mindset para melhorar e mostrar um shape melhor – comentou o alemão, que ressaltou a importância de Chris Bumbstead para a categoria.

– Cris criou um caminho para a Classic e fez um bom trabalho para o público. Agora é nossa responsabilidade seguir com isso e avançar. Inspiramos as pessoas, é isso que entendo. Especialmente depois de sua aposentadoria, ele não era apenas um atleta, era a cara da categoria e criou a beleza que vemos agora. A mais popular, temos muitos atletas no palco – disse Mike.

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Mike Somerfeld em entrevista (Foto: Reprodução Olympia TV)

Último do trio a falar, Ramon Dino se mostrou tímido ao tentar falar inglês, recebeu apoio da plateia, mas ressaltou total confiança no bicampeonato.

– Tenho certeza de que serei campeão. Eles trabalharam para apresentar um shape novo, eu também. São motivação e inspiração para mim. Vamos apresentar um pacote novo – cravou Ramon Dino.

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Ramon Dino em entrevista com atletas da Classic (Foto: Reprodução Olympia TV)

Agenda do Mr. Olympia 2026

Pré-julgamento da Olympia

Sexta-feira, 25/09 — 13:30 (Brasília)

Categorias: 212 Olympia, Classic Physique Olympia, Figure Olympia, Women's Physique Olympia, Ms. Olympia, Wellness Olympia

Olympia Expo Podcast (South Hall, LVCC)

Sexta-feira, 25/09 — 14:00 (Brasília)

Finais da Olympia (Orleans Arena)

Sexta-feira, 25/09 — 22:00 (Brasília) | Pré-show: 21:30

Categorias: Figure Olympia, Women's Physique Olympia, Wellness Olympia, 212 Olympia, Ms. Olympia, Classic Physique Olympia, pré-julgamento do Mr. Olympia

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Pré-julgamento da Olympia

Sábado, 26/09 — 13:30 (Brasília)

Categorias: Men's Physique Olympia, Fitness Olympia, Bikini Olympia, Wheelchair Olympia (Pré-julgamento e Finais), Fit Model Olympia (Pré-julgamento e Finais

Olympia Expo Podcast (South Hall, LVCC)

Sábado, 26/09 — 14:00 (Brasília)

Finais da Olympia (Orleans Arena)

Sábado, 26/09 — 23:00 (Brasília) | Pré-show: 22:30

Categorias: Fitness Olympia, Men's Physique Olympia, Bikini Olympia, Mr. Olympia (Open)

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Seminário dos Campeões

Domingo, 27/09 — aproximadamente 15:00 (Brasília)

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