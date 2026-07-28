NFL no Rio reúne maior número de títulos do Super Bowl no Brasil
Com últimos ingressos à venda, encontro entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens acontece em setembro
Dallas Cowboys e Baltimore Ravens entrarão em campo no Maracanã, no dia 27 de setembro, com um total de sete títulos de Super Bowl. A soma representa o maior número de conquistas entre as equipes que já disputaram partidas da NFL em solo brasileiro, no confronto marcará a estreia da liga no Rio de Janeiro, após as duas edições realizadas em São Paulo.
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Os Cowboys chegam ao Brasil como uma das franquias mais vitoriosas da história da NFL. A equipe conquistou cinco títulos, o último na temporada de 1995, quando venceu o Super Bowl XXX. Do outro lado, o Baltimore Ravens soma dois troféus, conquistados nas temporadas de 2000 e 2012.
Os dois times serão liderados por seus quarterbacks titulares, Dak Prescott, pelos Cowboys, e Lamar Jackson, pelos Ravens.
As partidas anteriores da NFL no Brasil também reuniram franquias campeãs. Na estreia do país como sede da liga, em 2024, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentaram na Arena Corinthians, em São Paulo.
Os Eagles venceram por 34 a 29 e, meses depois, conquistaram o Super Bowl LIX, somando o segundo título da franquia. O Green Bay Packers entrou em campo com quatro conquistas, totalizando cinco troféus entre as equipes presentes naquele jogo. Considerando títulos da NFL antes da "Era SB", a franquia do Wisconsin é a maior campeã da liga, com 13 taças.
Em 2025, a capital paulista recebeu o duelo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs. Os Chargers venceram por 27 a 21, enquanto os Chiefs chegaram ao Brasil com quatro títulos de Super Bowl no currículo. A equipe comandada por Patrick Mahomes não repetiu a campanha que a levou às decisões da liga em temporadas anteriores.
Com o confronto entre Cowboys e Ravens, a NFL estabelecerá um novo recorde de títulos de Super Bowl reunidos em uma partida realizada no Brasil. Ao todo, as duas franquias somam sete troféus Vince Lombardi, superando as marcas registradas nas duas edições anteriores do evento no país.
Os últimos ingressos para o jogo seguem disponíveis por meio da plataforma oficial da Ticketmaster Brasil.
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