Valquíria vive reencontro com Sesc Flamengo na Copa Supervôlei

Valquíria viveu uma noite inédita nesta quinta-feira (24), na Copa Supervôlei. Pela primeira vez, a jogadora de 32 anos disputou um Fla x Flu estando do lado tricolor. A central, que defendeu o Rubro-Negro entre 2020/21 e 2023/24, agora vive a experiência de defender a camisa do Fluminense.

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Após a derrota por 3 sets a 1 (25/20, 19/25, 25/22 e 28/26) na estreia do torneio amistoso em Niterói (RJ), Valquíria compartilhou a sensação de reencontrar o Sesc RJ Flamengo, algo que já se tornou comum na sua trajetória. Após a saída da equipe, ela defendeu o Osasco nas temporadas 2024/25 e 2025/26. Mesmo com a experiência acumulada ao longo destes anos, a central relembra com carinho a passagem pelo Rubro-Negro e a caminhada com o técnico Bernardinho.

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— Eu tenho um carinho gigantesco pela equipe do Bernardinho, fui muito feliz naquele time. Mas eu estou tão em outra fase da carreira. Eu acho que, dentro da nossa profissão, é muito natural isso, a gente enfrentar os outros times dos quais a gente já fez parte.

Ainda que com espaço para o carinho, Valquíria deixa claro que suas energias estão focadas para o ano com o Fluminense, time "dono de seu coração" no momento. Ela também ressaltou o quão importante é jogar contra o Sesc RJ Flamengo, equipe que, segundo ela, sempre proporciona jogos de alto nível.

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— Fui muito feliz em Osasco também, a mesma situação. Então hoje, a minha energia, o meu coração, a minha entrega estão todos para essa camisa daqui, Fluminense. Estou muito feliz aqui, muito motivada para puxar essas meninas, para aprender muito com o Facundo (Morando) aí, o nosso treinador novo. Então é isso. Então, é muito bom jogar com o Rio (atual Sesc RJ Flamengo) pelo nível que o Rio nos coloca, né, em situação de jogo. E o resto acho que fica só as boas lembranças, e hoje o meu time aqui é o Fluminense.

Valquíria larga em Sesc RJ Flamengo x Fluminense pela Copa Supervôlei (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

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Em quadra, o Fluminense foi derrotado pelo Sesc RJ Flamengo na estreia da Copa Supervôlei, torneio amistoso que também conta com o Praia Clube. Nesta sexta-feira (26), o Tricolor fecha a participação no campeonato contra a equipe mineira, às 20h (de Brasília).

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Confira a tabela da Copa Supervôlei

Quinta-feira, 24 de setembro

Sesc RJ Flamengo 3 x 1 Fluminense (25/20, 19/25, 25/22 e 28/26)

Sexta-feira, 25 de setembro

Fluminense x Dentil Praia Clube - 20h

Sábado, 26 de setembro

Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 19h

*Horário de Brasília

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