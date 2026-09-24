Foi dado o start na temporada! Nesta quinta-feira (24), pela abertura da Copa Supervôlei, o Sesc RJ Flamengo contou com o apoio da torcida, maioria na Arena Niterói, para vencer o Fluminense por 3 sets a 1, nas parciais 25/20, 19/25, 25/22 e 28/26. A partida foi válida pela primeira rodada do triangular amistoso, preparatório para a Superliga 2026/26.

Destaques do jogo

Tainara, recém-chegada da Seleção Brasileira, foi o nome que mais desequilibrou o duelo. A oposta do Sesc Flamengo contribuiu tanto com pontos de ataque quanto de saque, totalizando 26 acertos e sendo protagonista de momentos decisivos para o Rubro-Negro na partida. Pelo lado tricolor, o destaque ficou por conta de Aline Segato. Contratação do Fluminense para a temporada, a ponteira teve bons momentos pelo time de Facundo Moreno no duelo.

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Na tabela

Com os três pontos somados, o Sesc RJ Flamengo assume a liderança da Copa Supervôlei, e o Fluminense segue zerado. Outro participante do triangular, o Praia Clube ainda fará sua estreia no campeonato. Ao fim dos confrontos "todos contra todos", o time com mais pontos será declarado campeão.

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Próximos compromissos

O Sesc RJ Flamengo volta à quadra da Arena Niterói no sábado (26), quando fecha a participação na Copa Supervôlei contra o Praia Clube, às 19h (de Brasília). Já o Fluminense mede forças com o time mineiro nesta sexta-feira (25), a partir das 20h (de Brasília).

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Como foi a partida?

1º set

O jogo começou com 20 minutos de atraso por conta de dois episódios de falta de energia na recém-inaugurada Arena Niterói. Lorena deu o pontapé na partida com o saque, e o primeiro ponto foi rubro-negro, após ataque para fora de Ariane. Na sequência, o Fluminense deixou tudo igual com Aline Segato. O Sesc Flamengo abriu 9 a 4 em bloqueio de Lorena, e Facundo Moreno parou o duelo pela primeira vez. Logo depois, a oposta Ana Medina entrou na inversão 5x1 e pontuou para o Tricolor voltar a rodar — 11 a 5. Eficiente nas viradas de bola, o Rubro-Negro seguiu imprimindo o ritmo do jogo, apesar de uma melhora do rival, que diminuiu a diferença para quatro pontos — 24 a 20 - em ace de Julia de Paula. No entanto, a ponteira deixou o saque seguinte na rede, e o Sesc Flamengo fechou a primeira parcial em 25 a 20.

Juju ataca em Sesc RJ Flamengo x Fluminense pela Copa Supervôlei (Foto: Andressa Simões/Lance!)

2º set

O Tricolor voltou melhor para o segundo set e abriu 4 a 1 em ace de Aline Segato. Na sequência, o Rubro-Negro encostou e o confronto tomou contornos mais acirrados. O Sesc Flamengo virou no 7 a 6, após ace de Tainara. Logo depois, Simone Lee ficou no block de Gabi Martins, e o Fluminense voltou a rodar. Com brilho da levantadora Vivian, o Rubro-Negro chegou ao 10 a 8, quando Facundo Morando parou o jogo. No retorno, o domínio da parcial virou de lado, com o Fluminense se aproveitando de erros do adversário — 13 a 11. O bom volume de jogo tricolor levou a equipe à "casa dos 20" com vantagem de seis pontos. Com ataques importantes de Aline Segato na reta final, o Fluminense venceu a segunda parcial por 25 a 19.

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3º set

A terceira parcial começou acirrada no placar, mas uma boa passagem de Simone Lee pelo saque levou o Sesc Flamengo ao 5 a 2. Em resposta, Valquíria pontuou no bloqueio. Sem se abalar, o Rubro-Negro seguiu na frente e abriu 12 a 8 em ponto de segunda de Vivian. O Sesc Flamengo teve vida fácil até a reta final do set, contando também com viradas de bola importantes de Tainara. Apesar de ter errado mais nos últimos rallys e ter sido ameaçado no placar — 24 a 22 —, o Sesc Flamengo não permitiu o empate e saiu vencedor da parcial por 25 a 22 após largada de Bianca Bertolino ficar na rede.

4º set

Em mais um começo de set acirrado no placar, foi o Sesc Flamengo o primeiro a abrir vantagem. No bloqueio de Juju, a equipe chegou ao 8 a 4. A terceira parcial parecia tranquila para o Rubro-Negro, que construiu e sustentou um confortável comando numérico contra um Fluminense que passou a ter mais dificuldades na leitura do jogo adversário e nas viradas de bola. No entanto, a equipe melhorou, com brilho de Bianca Bertolino, e diminuiu a diferença para um ponto na reta crucial — 21 a 20. Apesar do susto — e com contornos dramáticos —, o Sesc Flamengo venceu a quarta parcial por 28 a 26 e fechou a partida em 3 sets a 1.

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