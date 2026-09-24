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Antes de Ramon Dino: os brasileiros que fizeram história no Mr. Olympia

Conheça os personagens que iniciaram a caminhada brasileira no Mr. Olympia

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
24/09/2026 20:32
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Ramon Dino no Mr. Olympia 2026
Ramon Dino no Mr. Olympia 2026 (Foto: Reprodução Instagram @ramondinopro)

Maior nome da história do fisiculturismo brasileiro, Ramon Dino buscará seu segundo título do Mr. Olympia na Classic Physique na noite desta sexta-feira (25). Antes do acreano se tornar o primeiro homem brasileiro a conquistar alguma divisão do torneio, outros atletas abriram caminho para ele.

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Quem foi o primeiro brasileiro a disputar o Mr. Olympia?

Após mais de 20 anos da criação do Mr. Olympia, o primeiro brasileiro pisou no palco do torneio. Trata-se de Luiz Otávio Freitas, campeão do Mr. Universo em 1987. Depois dele, o país ficou 32 anos sem representante na categoria Open, até Rafael Brandão retomar essa presença em 2021.

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Posteriormente, Eduardo Corrêa representou o Brasil no torneio, mas em outra categoria. Ele competiu em nove edições entre 2009 e 2022, nas categorias 202 e 212. Nesse período, chegou a oito finais, ficando entre os cinco primeiros em sete delas e sendo vice-campeão em 2014, atrás apenas de Flex Lewis, heptacampeão na categoria.

Eduardo Correa
Eduardo Correa (Foto: Reprodução Instagram)

Entre as mulheres, Juliana Malacarne e Francielle Mattos também marcaram história na competição. A primeira é a brasileira com mais títulos, tetracampeã consecutiva entre 2014 e 2017 na Women's Physique. Recentemente, Mattos foi tricampeã consecutiva da Wellness.

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Francielle Mattos
Francielle Mattos (Foto: Reprodução Instagram)

Embora não tenha sido campeão, Felipe Franco é outro nome importante na história do fisiculturismo. Ele disputou a Men's Physique em 2014 e 2016, ficando em 15º lugar em ambas as edições. Mesmo sem entrar no top-10, elevou a relevância do esporte nacionalmente, inspirando grandes atletas como Rafael Brandão.

Agenda do Mr. Olympia 2026

Pré-julgamento da Olympia
Sexta-feira, 25/09 — 13:30 (Brasília)
Categorias: 212 Olympia, Classic Physique Olympia, Figure Olympia, Women's Physique Olympia, Ms. Olympia, Wellness Olympia

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Olympia Expo Podcast (South Hall, LVCC)
Sexta-feira, 25/09 — 14:00 (Brasília)

Finais da Olympia (Orleans Arena)
Sexta-feira, 25/09 — 22:00 (Brasília) | Pré-show: 21:30
Categorias: Figure Olympia, Women's Physique Olympia, Wellness Olympia, 212 Olympia, Ms. Olympia, Classic Physique Olympia, pré-julgamento do Mr. Olympia

Pré-julgamento da Olympia
Sábado, 26/09 — 13:30 (Brasília)
Categorias: Men's Physique Olympia, Fitness Olympia, Bikini Olympia, Wheelchair Olympia (Pré-julgamento e Finais), Fit Model Olympia (Pré-julgamento e Finais

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Olympia Expo Podcast (South Hall, LVCC)
Sábado, 26/09 — 14:00 (Brasília)

Finais da Olympia (Orleans Arena)
Sábado, 26/09 — 23:00 (Brasília) | Pré-show: 22:30
Categorias: Fitness Olympia, Men's Physique Olympia, Bikini Olympia, Mr. Olympia (Open)

Seminário dos Campeões
Domingo, 27/09 — aproximadamente 15:00 (Brasília)

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