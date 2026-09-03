F1: Gabriel Bortoleto admite desvantagem em GP da Itália

Gabriel Bortoleto admitiu que a Audi chega ao GP da Itália com uma deficiência clara: a unidade de potência da equipe fica aquém das rivais nas longas retas de Monza. O piloto brasileiro afirmou que o pacote atual da equipe não é o ideal para o circuito italiano, mas não descartou brigar por pontos.

Bortoleto chega ao fim de semana após terminar fora da zona de pontos no GP da Holanda, em Zandvoort, na etapa anterior. "Obviamente, não acho que Monza seja a melhor pista para nós com o pacote que temos hoje. Mas não descarto um bom resultado", afirmou. O piloto da Audi ainda acrescentou que, se a equipe fizer tudo corretamente e se colocar em uma boa posição na classificação, provavelmente poderá lutar por pontos, embora admita que certamente não será fácil.

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O layout de Monza, com poucas curvas e extensos trechos de aceleração plena, tende a ampliar desvantagens de motor. Bortoleto reconheceu o déficit de potência, mas preferiu não atribuir a responsabilidade exclusivamente a um componente específico. "Acho que não é segredo que estamos atrás em termos de potência da nossa unidade neste momento. Mas acredito que seja o pacote como um todo. Não gosto de colocar a responsabilidade no carro ou no motor", explicou.

Trabalho da Audi na Fórmula 1

Ao longo da temporada, a Audi tem trabalhado para melhorar a dirigibilidade da unidade de potência. Os avanços, segundo Gabriel Bortoleto, contribuem também para o desempenho geral do carro, ainda que a equipe siga atrás dos adversários nesse quesito. "A equipe tem feito um trabalho muito bom nesse aspecto. Mas hoje ainda estamos um pouco atrás, essa é a verdade. Precisamos continuar trabalhando e tentar trazer atualizações no futuro para melhorar nosso desempenho", afirmou.

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Diante das limitações nas retas, o brasileiro planeja compensar nas curvas, setor em que o piloto pode exercer maior influência sobre o resultado. "Definitivamente temos um pouco menos de curvas aqui, mas ainda temos algumas. Vou tentar fazer a maior diferença possível nas curvas de qualquer maneira. Obviamente, é uma pista definida principalmente pelas retas. Não será fácil, mas podemos fazer a diferença", completou.

Gabriel Bortoleto em Monza

Monza tem um significado particular para Bortoleto. Após ter vivido na Itália durante toda a carreira nas categorias de base, foi no circuito italiano que ele conquistou uma de suas vitórias mais marcantes no título da Fórmula 2, em 2024. Ele largou na última posição (22º lugar) após um acidente na sessão de classificação, mas fez uma corrida de recuperação espetacular para cruzar a linha de chegada no primeiro lugar do pódio.

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Gabriel Bortoleto foi campeão da temporada 2024 da Fórmula 2 (Foto: Divulgação/Fórmula 2)

Apesar do resultado frustrante em Zandvoort, o piloto destacou aspectos positivos da etapa holandesa como base para o fim de semana. "Mesmo que o resultado de domingo em Zandvoort não tenha sido o que eu queria, eu me senti bem com o carro e tivemos um bom ritmo; pontos definitivamente positivos no retorno após a pausa", disse.

- No geral, correr no 'Templo da Velocidade' (circuito de Monza) é algo que sempre gera grande expectativa. Temos sido competitivos nas últimas corridas; espero que possamos manter esse desempenho neste fim de semana e conquistar um bom resultado.

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