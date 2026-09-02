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Dupla de Max Verstappen na F1 2026 é substituída no GP da Itália

Isack Hadjar segue em tratamento da lesão no punho que o tirou da disputa na Holanda

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 13:23
Atualizado há 0 minutos
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Verstappen e Hadjar durante o lançamento do novo carro da Red Bull
Verstappen e Hadjar durante o lançamento do novo carro da Red Bull (Foto: Divulgação/ Red Bull)

Max Verstappen seguirá sem Isack Hadjar no Grande Prêmio da Itália. Desde a volta das férias da Fórmula 1, o francês ficará fora da segunda etapa consecutiva enquanto se recupera de uma lesão no punho. Nesta quarta-feira (2), a Red Bull confirmou Liam Lawson como companheiro do tetracampeão mundial para a disputa em Monza.

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A expectativa era de que Hadjar estivesse pronto para retornar às atividades logo após Zandvoort. No entanto, segundo novas informações da equipe, será necessário que o jovem piloto permaneça focado na recuperação. Assim como antes do GP da Holanda, a decisão do time visa não correr riscos de agravar a lesão.

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— Liam correrá ao lado de Max no Grande Prêmio da Itália, em Monza, enquanto Isack continua apresentando uma evolução positiva após a lesão no pulso sofrida durante as férias de verão. A equipe está acompanhando de perto sua reabilitação e não assumirá riscos desnecessários em seu retorno às competições. Desejamos a ele uma rápida recuperação — escreveu a Red Bull, em nota.

Liam Lawson, então, volta ao posto na equipe principal pela segunda vez na temporada. Antes disso, o neozelandês havia sido escolhido pela Red Bull para substituir Sergio Pérez em 2025, mas disputou apenas duas corridas antes de perder a vaga para Yuki Tsunoda. A nova oportunidade ao lado de Max Verstappen se tornou um trunfo para o piloto na busca pela renovação.

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Com a subida de Lawson, é Tsunoda quem ficará responsável pelo segundo carro da Racing Bulls, ao lado de Arvid Lindblad. A troca é a mesma realizada durante o GP da Holanda. Na ocasião, o japonês terminou a corrida na 11ª colocação, enquanto o neozelandês ficou em sétimo. Verstappen, por sua vez, sofreu um acidente na segunda volta e abandonou a prova.

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Isack Hadjar em ação no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)
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