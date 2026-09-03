Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Kimi Antonelli disputa com Ferrari torcida da F1 no GP da Itália

Enquete de portal italiano evidencia desafios fora da pista para piloto da Mercedes

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 08:00
Favorite o Lance! no Google
Grid de largada do GP da Inglaterra, com Charles Leclerc, Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, na F1 2026
Grid de largada do GP da Inglaterra, com Charles Leclerc, Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, na F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Kimi Antonelli terá a oportunidade de correr em casa no Grande Prêmio da Itália. O jovem piloto da Mercedes contará com o apoio dos torcedores em Monza, mas enfrentará uma concorrência difícil fora da pista. Em uma enquete do jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", a Ferrari apareceu como a principal escolha do público para o fim de semana.

➡️ GP da Itália marcou primeiro título do Brasil na história da Fórmula 1

A pergunta era simples: para quem os torcedores pretendem torcer no GP de Monza? A Ferrari recebeu 58,3% dos votos e ficou à frente de Antonelli, escolhido por 41,7% dos participantes. Ao todo, mais de 3,3 mil pessoas participaram da enquete, que mostrou uma disputa relativamente equilibrada entre o piloto italiano e a equipe mais tradicional do país.

continua após a publicidade

O resultado não diminui a expectativa em torno de Antonelli para a etapa. Aos 19 anos, o piloto vive uma temporada de destaque em seu segundo ano na Fórmula 1 e chega ao circuito italiano como líder do Mundial. Monza também será uma oportunidade especial para o jovem correr diante do público de seu país em um dos palcos mais tradicionais do calendário. Desta vez, porém, com uma detalhe a mais: será a primeira vez que ele chega como grande favorito.

A missão, no entanto, terá um obstáculo extra. A Mercedes já confirmou mudanças na unidade de potência do carro de Antonelli, o que deve resultar em uma punição no grid de largada. Assim, além de dividir a torcida italiana com a Ferrari, o líder do campeonato precisará fazer uma corrida de recuperação para buscar um bom resultado no GP da Itália.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Kimi Antonelli lidera a F1 2026

Mesmo com o desafio previsto para o GP da Itália, Antonelli chega a Monza como líder absoluto do Mundial de Pilotos. Em seu segundo ano na Fórmula 1, o jovem italiano soma 224 pontos e abriu 53 de vantagem sobre Lewis Hamilton e George Russell, que estão empatados em segundo na classificação.

Até aqui, o piloto da Mercedes já conquistou oito pódios na temporada, incluindo seis vitórias: China, Japão, Miami, Canadá, Mônaco e Bélgica. Agora, diante da punição em casa, Kimi Antonelli terá mais uma oportunidade de mostrar sua capacidade de recuperação dentro do campeonato.

continua após a publicidade
Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026
Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Tudo sobre
Sugerida para você!
Comentarista da F1, Ralf Schumacher em transmissão da Sky Sports

Fórmula 1

Após acidente, Schumacher passará por cirurgia e mira retorno à F1

Há 17 horas
Verstappen e Hadjar durante o lançamento do novo carro da Red Bull

Fórmula 1

Dupla de Max Verstappen na F1 2026 é substituída no GP da Itália

Há 18 horas
Kimi Antonelli na garagem da Mercedes no GP da Hungria pela F1 2026

Fórmula 1

Kimi Antonelli será punido no GP da Itália e perde posições no grid da F1

Há 21 horas
Galvão Bueno Luis Roberto

Fórmula 1

Galvão Bueno revela maior tristeza da carreira: 'Saía para limpar as lágrimas'

Há 23 horas
O brasileiro Emerson Fittipaldi abre o grupo dos bicampeões, tendo vencido nos anos de 1972 e 1974

Fórmula 1

GP da Itália marcou primeiro título do Brasil na história da Fórmula 1

Há 1 dia
Macacão que será usado por Lando Norris e Oscar Piastri no GP da Itália de F1

Fórmula 1

Norris e Piastri terão estilos diferentes no GP da Itália de F1; veja

Há 1 dia
Mais LANCE!
Rubens Barrichello na Stock Car

Aos 54 anos, Rubinho Barrichello vive namoro com influenciadora

Oscar Piastri em coletiva do GP da Hungria pela F1 2026

McLaren explica problema de Oscar Piastri em má fase na F1

Sebastian Vettel na garagem da Ferrari no GP da Hungria da F1 2020

Sebastian Vettel e Rubinho voltam à Ferrari na F1 para o GP da Itália

Max Verstappen e Gabriel Bortoleto em coletiva da pré-temporada da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

De mentor a amigo: a real relação entre Verstappen e Bortoleto fora da F1

Isack Hadjar em ação no GP da Hungria pela F1 2026

Piloto da F1 tem 'bom sinal' para retorno após lesão

Carro de Max Verstappen é fotografado em alta velocidade durante a classificação do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1

Grande Prêmio da Itália é a próxima etapa da F1; veja programação

Lando Norris comemora pole position no GP da Holanda pela F1 2026

Atual campeão da F1, Lando Norris renova com a McLaren

Com o dedo indicador direito estendido, Rafael Câmara posa para foto após vitória no Grande Prêmio da Bélgica da Fórmula 2

Rafael Câmara lidera testes e se aproxima de vaga na F1 2027

Lewis Hamilton usa macacão especial da Ferrari em homenagem a Michael Schumacher

F1: Ferrari fará homenagens a Schumacher no GP da Itália

Gabriel Bortoleto vai aos boxes da Audi no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Mark Thompson/Getty Images/AFP)

Equipe de Gabriel Bortoleto, Audi vive grave crise fora da F1

Fernando Alonso, da Aston Martin, no GP da Hungria pela F1 2026

Fernando Alonso vê Verstappen acima de Hamilton e Schumacher na F1

Pista em Ímola passa por reformas e busca voltar para o calendário da F1

Itália aponta Ímola como alternativa para encerramento da F1

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026

Com Gabriel Bortoleto, grid da F1 2027 é atualizado; veja nomes