Kimi Antonelli disputa com Ferrari torcida da F1 no GP da Itália

Kimi Antonelli terá a oportunidade de correr em casa no Grande Prêmio da Itália. O jovem piloto da Mercedes contará com o apoio dos torcedores em Monza, mas enfrentará uma concorrência difícil fora da pista. Em uma enquete do jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", a Ferrari apareceu como a principal escolha do público para o fim de semana.

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A pergunta era simples: para quem os torcedores pretendem torcer no GP de Monza? A Ferrari recebeu 58,3% dos votos e ficou à frente de Antonelli, escolhido por 41,7% dos participantes. Ao todo, mais de 3,3 mil pessoas participaram da enquete, que mostrou uma disputa relativamente equilibrada entre o piloto italiano e a equipe mais tradicional do país.

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O resultado não diminui a expectativa em torno de Antonelli para a etapa. Aos 19 anos, o piloto vive uma temporada de destaque em seu segundo ano na Fórmula 1 e chega ao circuito italiano como líder do Mundial. Monza também será uma oportunidade especial para o jovem correr diante do público de seu país em um dos palcos mais tradicionais do calendário. Desta vez, porém, com uma detalhe a mais: será a primeira vez que ele chega como grande favorito.

A missão, no entanto, terá um obstáculo extra. A Mercedes já confirmou mudanças na unidade de potência do carro de Antonelli, o que deve resultar em uma punição no grid de largada. Assim, além de dividir a torcida italiana com a Ferrari, o líder do campeonato precisará fazer uma corrida de recuperação para buscar um bom resultado no GP da Itália.

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Kimi Antonelli lidera a F1 2026

Mesmo com o desafio previsto para o GP da Itália, Antonelli chega a Monza como líder absoluto do Mundial de Pilotos. Em seu segundo ano na Fórmula 1, o jovem italiano soma 224 pontos e abriu 53 de vantagem sobre Lewis Hamilton e George Russell, que estão empatados em segundo na classificação.

Até aqui, o piloto da Mercedes já conquistou oito pódios na temporada, incluindo seis vitórias: China, Japão, Miami, Canadá, Mônaco e Bélgica. Agora, diante da punição em casa, Kimi Antonelli terá mais uma oportunidade de mostrar sua capacidade de recuperação dentro do campeonato.

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