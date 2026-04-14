Veja gols de Atlético de Madrid x Barcelona: Yamal e Ferran Torres marcam; Lookman diminui

Duelo está sendo vencido por 2 a 1 pelos blaugranas

Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathan Rosseto,
Dia 14/04/2026
16:43
Yamal comemorando o primeiro gol marcado no confronto entre Atlético e Barcelona, na Champions League (Foto: Oscar del Pozo/AFP)
Yamal comemorando o primeiro gol marcado no confronto entre Atlético e Barcelona, na Champions League (Foto: Oscar del Pozo/AFP)
O futebol europeu parou nesta terça-feira para o duelo decisivo entre Atlético de Madrid e Barcelona. Após vencer o jogo de ida por 2 a 0 fora de casa, a equipe colchonera sofreu com o ímpeto inicial dos blaugranas, liderados por Lamine Yamal. Até o momento, o Barcelona vence a partida por 2 a 1, com gols de Yamal e Ferran Torres, enquanto Lookman descontou para o Atlético, que ainda mantém a vantagem no placar agregado.

Veja os gols do confronto entre Atlético de Madrid x Barcelona

O primeiro gol do jogo saiu logo nos minutos iniciais. Grande personagem do confronto, Lamine Yamal justificou o protagonismo atual ao interceptar um passe de Lenglet no campo de ataque. Ferran Torres aproveitou a roubada de bola e serviu o camisa 10, que, no mano a mano, venceu o goleiro Musso para abrir o placar.

Na metade do primeiro tempo, o Barcelona chegou ao segundo gol e empatou o placar agregado. Após uma sequência de trocas de passes, Dani Olmo encontrou Ferran Torres avançando entre os zagueiros. O camisa 7 recebeu em liberdade e acertou um belo chute para ampliar a vantagem catalã na partida.

Apesar do forte ímpeto do Barcelona, o Atlético de Madrid conseguiu se recuperar no duelo. Em um contra-ataque veloz, a equipe aproveitou a linha de defesa alta do adversário para diminuir o prejuízo. Llorente venceu os marcadores na velocidade e cruzou para Lookman, que superou Koundé e finalizou na saída de Joan García, devolvendo a vantagem no agregado aos colchoneros.

Yamal comemorando o primeiro gol marcado no confronto entre Atlético e Barcelona, na Champions League (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

