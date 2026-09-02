Ralf Schumacher espera estar no paddock da Fórmula 1 já neste fim de semana, mesmo depois de sofrer uma lesão que exigirá uma cirurgia. O ex-piloto se machucou durante uma competição de jet ski, na Alemanha, mas mantém a expectativa de viajar para Monza e trabalhar no Grande Prêmio da Itália, disputado entre os dias 4 e 6 de setembro.

➡️ Kimi Antonelli será punido no GP da Itália e perde posições no grid da F1

Atual comentarista da Sky Deutschland, Schumacher acompanharia a etapa italiana normalmente não fosse o acidente sofrido nos últimos dias. O problema aconteceu durante uma competição televisionada em Duisburg, da qual o alemão participava ao lado do apresentador Stefan Raab.

continua após a publicidade

Durante a disputa, os dois caíram do jet ski. Na tentativa de retomar a atividade, Schumacher acabou deslocando o ombro e precisou receber atendimento médico.

— Meu ombro saiu do lugar quando tentei virar o jet ski tão rapidamente — explicou o ex-piloto, em entrevista à emissora alemã "RTL".

O atendimento resolveu inicialmente o problema no ombro, mas novos exames revelaram também uma pequena fratura. Por isso, o irmão mais novo de Michael Schumacher precisará passar por uma cirurgia antes de tentar voltar à rotina de trabalho.

continua após a publicidade

Cirurgia não muda planos para Monza

Apesar do procedimento, Schumacher acredita que a recuperação será rápida o suficiente para permitir sua presença no GP da Itália. A intenção é voltar a trabalhar nas transmissões da Fórmula 1, ainda que com uma pequena adaptação.

— Foi apenas uma luxação no ombro, mas, infelizmente, um pedaço de osso também se quebrou. A operação deve ser rápida e espero estar de volta a Monza. Só vou precisar segurar o microfone com a mão esquerda — brincou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico