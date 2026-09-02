Após acidente, Schumacher passará por cirurgia e mira retorno à F1
Atual camentarista da Fórmula 1, Ralf acredita que estará pronto para GP da Itália
Ralf Schumacher espera estar no paddock da Fórmula 1 já neste fim de semana, mesmo depois de sofrer uma lesão que exigirá uma cirurgia. O ex-piloto se machucou durante uma competição de jet ski, na Alemanha, mas mantém a expectativa de viajar para Monza e trabalhar no Grande Prêmio da Itália, disputado entre os dias 4 e 6 de setembro.
➡️ Kimi Antonelli será punido no GP da Itália e perde posições no grid da F1
Atual comentarista da Sky Deutschland, Schumacher acompanharia a etapa italiana normalmente não fosse o acidente sofrido nos últimos dias. O problema aconteceu durante uma competição televisionada em Duisburg, da qual o alemão participava ao lado do apresentador Stefan Raab.
Durante a disputa, os dois caíram do jet ski. Na tentativa de retomar a atividade, Schumacher acabou deslocando o ombro e precisou receber atendimento médico.
— Meu ombro saiu do lugar quando tentei virar o jet ski tão rapidamente — explicou o ex-piloto, em entrevista à emissora alemã "RTL".
O atendimento resolveu inicialmente o problema no ombro, mas novos exames revelaram também uma pequena fratura. Por isso, o irmão mais novo de Michael Schumacher precisará passar por uma cirurgia antes de tentar voltar à rotina de trabalho.
Cirurgia não muda planos para Monza
Apesar do procedimento, Schumacher acredita que a recuperação será rápida o suficiente para permitir sua presença no GP da Itália. A intenção é voltar a trabalhar nas transmissões da Fórmula 1, ainda que com uma pequena adaptação.
— Foi apenas uma luxação no ombro, mas, infelizmente, um pedaço de osso também se quebrou. A operação deve ser rápida e espero estar de volta a Monza. Só vou precisar segurar o microfone com a mão esquerda — brincou.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Tudo sobre
Fórmula 1
Dupla de Max Verstappen na F1 2026 é substituída no GP da ItáliaHá 1 hora
Fórmula 1
Kimi Antonelli será punido no GP da Itália e perde posições no grid da F1Há 3 horas
Fórmula 1
Galvão Bueno revela maior tristeza da carreira: 'Saía para limpar as lágrimas'Há 5 horas
Fórmula 1
GP da Itália marcou primeiro título do Brasil na história da Fórmula 1Há 6 horas
Fórmula 1
Norris e Piastri terão estilos diferentes no GP da Itália de F1; vejaHá 19 horas
Fórmula 1
Aos 54 anos, Rubinho Barrichello vive namoro com influenciadoraHá 1 dia
Mais LANCE!