COB une estudantes e atletas olímpicos por futuro no esporte

Nesta quinta-feira (2), o Comitê Olímpico do Brasil (COB) reuniu estudantes e medalhistas olímpicos para contemplar um futuro além das quadras, pistas e piscinas. Com o tema "Uma Chama para o Futuro", o encontro do Esporte Cria 2026, realizado no Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros, em São Paulo, apresentou possibilidades profissionais a 950 jovens de 14 a 17 anos.

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A abertura oficial contou com a vice-presidente do COB, Yane Marques, que reforçou a importância de integrar a juventude ao ecossistema esportivo. Para a medalhista olímpica, formar a chamada "Nação Esportiva" exige apresentar as oportunidades visíveis e invisíveis que mantêm engrenagens do esporte funcionando.

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— É um prazer falar um pouquinho de possibilidades, caminhos, oportunidades por meio do esporte. Eu espero que esses jovens se inspirem nas pessoas que estão caminhando junto dos nossos atletas, participando da trajetória e vivendo o esporte com muita intensidade. A gente acredita muito nessa geração para construir a tão sonhada Nação Esportiva e isso só é possível por ações como essa do Programa Transforma - disse.

Ao longo do dia, os jovens tiveram contato com profissionais de áreas como Medicina Esportiva, Nutrição, Fisioterapia, Psicologia, Marketing, Arbitragem, Biblioteconomia, Museologia, Empreendedorismo Social, Arquitetura, Fotojornalismo, Direito e Comunicação.

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O ginasta Arthur Nory participou do COB Esporte Cria 2026 (Foto: Gaspar Nóbrega/ COB)

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Ídolos do esporte como exemplo

O evento contou com a participação de ídolos do esporte brasileiro, que participaram de conversas com os jovens. Bruno Fratus, medalhista olímpico de bronze na natação, Arthur Nory, medalhista de bronze na ginástica, e Formiga, dona de duas pratas olímpicas no futebol.

— Impressionante a quantidade alunos e, principalmente, meninas também interessadas no esporte. Acho que um evento como esse abre um leque na mente deles com diferentes opções de carreiras para seguir. Eles podem se reconhecer e pensar "se ela conseguiu, eu também posso". Além de toda a inspiração em ouvir as nossas histórias. Nós também enfrentamos barreiras e desafios. Mas é importante que eles busquem seus objetivos. E a energia deles é algo incrível, parecia que eu estava em uma final de Copa do Mundo - disse a ex-jogadora.

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Dona de duas pratas olímpicas no futebol, Formiga participou do encontro Esporte Cria 2026 (Foto: Gaspar Nóbrega/ COB)

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