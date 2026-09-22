Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Isack Hadjar retorna à F1 no GP do Azerbaijão após lesão

Francês ficou fora dos GPs da Holanda, Itália e Espanha após fraturar o punho

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 09:38
Favorite o Lance! no Google
Verstappen e Hadjar durante o lançamento do novo carro da Red Bull
Verstappen e Hadjar durante o lançamento do novo carro da Red Bull (Foto: Divulgação/ Red Bull)

Isack Hadjar está de volta à Fórmula 1. A Red Bull confirmou nesta terça-feira (22) que o francês foi liberado após se recuperar de uma fratura no punho e disputará o Grande Prêmio do Azerbaijão, encerrando uma ausência de três etapas. O piloto não competia desde o GP da Hungria, antes da pausa de verão da categoria.

➡️ Binotto compara Bortoleto a Michael Schumacher na Fórmula 1

A lesão aconteceu durante o recesso da Fórmula 1, em um treino de boxe. Hadjar sofreu uma pequena fratura em um dos ossos do punho e precisou ficar afastado das pistas enquanto passava pelo processo de recuperação. A Red Bull adotou cautela durante o período e chegou a esperar por avaliações médicas e uma sessão de simulador antes de definir o retorno do piloto.

continua após a publicidade

O problema fez Hadjar perder os GPs da Holanda, Itália e Espanha. Durante esse período, Liam Lawson foi promovido temporariamente da Racing Bulls para ocupar o carro ao lado de Max Verstappen, enquanto Yuki Tsunoda assumiu a vaga deixada pelo neozelandês na equipe principal.

Lawson deixa Red Bull após três corridas

A substituição temporária terminou com um saldo importante para Lawson. O neozelandês marcou pontos em duas das três corridas disputadas pela Red Bull, com o sétimo lugar em Zandvoort e o sexto na estreia do novo circuito de Madri. Em Monza, porém, terminou apenas na 14ª posição e não pontuou. Ao todo, foram 14 pontos conquistados pelo piloto durante a passagem pela equipe principal.

continua após a publicidade

Antes de assumir o lugar de Hadjar, Lawson já vinha tendo uma temporada consistente pela Racing Bulls. O piloto acumulou 45 pontos em 11 corridas pela equipe e agora retorna ao time para seguir a disputa da temporada 2026. Com a mudança, Tsunoda volta à função de piloto reserva das duas estruturas da Red Bull.

A Red Bull agradeceu ao neozelandês pelo trabalho realizado durante o período de ausência de Hadjar. Em comunicado, a equipe destacou o profissionalismo, a dedicação e a contribuição de Lawson durante as três etapas.

continua após a publicidade

— A Red Bull Racing tem o prazer de dar as boas-vindas ao Isack de volta este fim de semana. Após ter se recuperado com sucesso da sua lesão no punho, o Isack regressará à ação no Circuito de rua de Baku nesta quinta-feira. A equipe gostaria de agradecer sinceramente ao Liam pelo seu profissionalismo, dedicação e trabalho árduo ao longo das últimas três corridas. Tendo assumido o lugar em circunstâncias desafiadoras, ele apresentou desempenhos impressionantes e deu uma contribuição valiosa para a equipe. Desejamos-lhe o maior sucesso no seu regresso à Racing Bulls — escreveu a Red Bull.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Antes da lesão, Hadjar vinha construindo uma temporada positiva em seu primeiro ano pela Red Bull. O francês chegou à pausa de verão com 71 pontos e ocupava a oitava posição no Mundial de Pilotos, além de ter conquistado seu melhor resultado do ano com o terceiro lugar no GP de Mônaco.

continua após a publicidade

Hadjar volta a formar dupla com Verstappen na Red Bull, enquanto Lawson reassume seu posto na Racing Bulls. A primeira atividade de pista em Baku acontece nesta quinta-feira (24), e a corrida será disputada no sábado (26), em uma programação diferente da tradicional por causa do calendário local.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Gabriel Bortoleto na Fórmula 1

Fórmula 1

Binotto compara Bortoleto a Michael Schumacher na Fórmula 1

Há 17 horas
Max Verstappen durante a classificação do GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Alexander Nemenov / AFP)

Fórmula 1

Semana de corrida! GP do Azerbaijão não terá tradicional domingo de F1

Há 19 horas
Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026

Fórmula 1

Lewis Hamilton nega suposto pedido para substituições na Ferrari

Há 3 dias
Kimi Antonelli cumprimenta Max Verstappen em pódio no GP da Espanha pela F1 2026

Fórmula 1

Max Verstappen aconselha Kimi Antonelli em disputa por título na F1

Há 3 dias
Kimi Antonelli comemora vitória no GP da Espanha pela F1 2026

Fórmula 1

Antonelli busca título da F1 em Interlagos com homenagem a Senna; entenda

Há 4 dias
Rafael Câmara é premiado por desempenho na Fórmula 3 (Divulgação)

Fórmula 1

Piloto da Mercedes aponta Rafael Câmara para a Haas em 2027

Há 4 dias
Mais LANCE!
Lando Norris lidera pelotão na sprint do GP de Miami na F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Fórmula 1 muda matemática do título com sprints no fim de 2027

Réplica do carro do Senna (Foto: Divulgação)

Carro da primeira vitória de Senna na F1 volta em edição limitada

Lando Norris segura um guarda-chuva enquanto anda pela garagem no GP da Espanha na F1

Norris critica regra da F1 após perder chance de vitória

Max Verstappen vence corrida de kart contra 100 rivais

Após largar em último, Max Verstappen vence corrida contra 100 rivais

GP de São Paulo de F1, no Brasil (Foto: Reprodução / F1)

F1 confirma calendário de 2027 com Sprint em São Paulo

Charles Leclerc em pitstop na garagem da Ferrari durante treino no GP da Itália pela F1 2026

Leclerc terá penalidade no grid após troca de motor no GP do Azerbaijão

O piloto brasileiro Rafael Câmara segura o troféu da vitória no GP da Bélgica de Fórmula 2

Rafael Câmara faz teste com a Ferrari visando à F1 2027

Rafa Câmara comemora conquista na Fórmula 2

Equipe de Rafa Câmara anuncia piloto para 2027 e agita futuro do brasileiro

Max Verstappen em preparação para o Treino Livre 1, no GP do Japão 2026 (Foto: Philip Fong/AFP)

Sem F1, Max Verstappen volta à ação contra 100 pilotos no kart; saiba horário e onde assistir

George Russell após o segundo treino livre para o GP da Itália (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

George Russell 'se retira' da briga pelo título da F1 2026

Franco Colapinto, da Alpine, no GP da Hungria pela F1 2026

Torcedor do Boca Juniors, Colapinto critica nome de curva da F1: "Monumental não"

Lando Norris em último treino livre do GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Alexander Nemenov / AFP)

Azerbaijão recebe próximo GP da Fórmula 1; veja datas e horários

Virginia e Vini Jr com Lewis Hamilton na etapa da F1 em Madrid (Foto: Reprodução)

Look polêmico de Virginia na F1 divide opiniões; entenda