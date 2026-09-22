Isack Hadjar retorna à F1 no GP do Azerbaijão após lesão

Isack Hadjar está de volta à Fórmula 1. A Red Bull confirmou nesta terça-feira (22) que o francês foi liberado após se recuperar de uma fratura no punho e disputará o Grande Prêmio do Azerbaijão, encerrando uma ausência de três etapas. O piloto não competia desde o GP da Hungria, antes da pausa de verão da categoria.

➡️ Binotto compara Bortoleto a Michael Schumacher na Fórmula 1

A lesão aconteceu durante o recesso da Fórmula 1, em um treino de boxe. Hadjar sofreu uma pequena fratura em um dos ossos do punho e precisou ficar afastado das pistas enquanto passava pelo processo de recuperação. A Red Bull adotou cautela durante o período e chegou a esperar por avaliações médicas e uma sessão de simulador antes de definir o retorno do piloto.

continua após a publicidade

O problema fez Hadjar perder os GPs da Holanda, Itália e Espanha. Durante esse período, Liam Lawson foi promovido temporariamente da Racing Bulls para ocupar o carro ao lado de Max Verstappen, enquanto Yuki Tsunoda assumiu a vaga deixada pelo neozelandês na equipe principal.

Lawson deixa Red Bull após três corridas

A substituição temporária terminou com um saldo importante para Lawson. O neozelandês marcou pontos em duas das três corridas disputadas pela Red Bull, com o sétimo lugar em Zandvoort e o sexto na estreia do novo circuito de Madri. Em Monza, porém, terminou apenas na 14ª posição e não pontuou. Ao todo, foram 14 pontos conquistados pelo piloto durante a passagem pela equipe principal.

continua após a publicidade

Antes de assumir o lugar de Hadjar, Lawson já vinha tendo uma temporada consistente pela Racing Bulls. O piloto acumulou 45 pontos em 11 corridas pela equipe e agora retorna ao time para seguir a disputa da temporada 2026. Com a mudança, Tsunoda volta à função de piloto reserva das duas estruturas da Red Bull.

A Red Bull agradeceu ao neozelandês pelo trabalho realizado durante o período de ausência de Hadjar. Em comunicado, a equipe destacou o profissionalismo, a dedicação e a contribuição de Lawson durante as três etapas.

continua após a publicidade

— A Red Bull Racing tem o prazer de dar as boas-vindas ao Isack de volta este fim de semana. Após ter se recuperado com sucesso da sua lesão no punho, o Isack regressará à ação no Circuito de rua de Baku nesta quinta-feira. A equipe gostaria de agradecer sinceramente ao Liam pelo seu profissionalismo, dedicação e trabalho árduo ao longo das últimas três corridas. Tendo assumido o lugar em circunstâncias desafiadoras, ele apresentou desempenhos impressionantes e deu uma contribuição valiosa para a equipe. Desejamos-lhe o maior sucesso no seu regresso à Racing Bulls — escreveu a Red Bull.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Antes da lesão, Hadjar vinha construindo uma temporada positiva em seu primeiro ano pela Red Bull. O francês chegou à pausa de verão com 71 pontos e ocupava a oitava posição no Mundial de Pilotos, além de ter conquistado seu melhor resultado do ano com o terceiro lugar no GP de Mônaco.

continua após a publicidade

Hadjar volta a formar dupla com Verstappen na Red Bull, enquanto Lawson reassume seu posto na Racing Bulls. A primeira atividade de pista em Baku acontece nesta quinta-feira (24), e a corrida será disputada no sábado (26), em uma programação diferente da tradicional por causa do calendário local.