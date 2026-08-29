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Isaquias Queiroz conquista ouro no Mundial de canoagem

Brasileiro terminou a final dos C1 500m na primeira posição

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
29/08/2026 10:35
Atualizado há 1 minutos
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Isaquias Queiroz conquista a medalha de ouro no Mundial de canoagem velocidade 2026
Isaquias Queiroz conquista a medalha de ouro no Mundial de canoagem velocidade 2026 (Foto: Fábio Canhete - CBCa)

Dia dourado para o Brasil! Na manhã deste sábado (29), Isaquias Queiroz se consagrou campeão da prova de C1 500m do Mundial de Canoagem Velocidade, competição disputada em Poznań, na Polônia. O campeão olímpico em Tóquio 2020 fechou a prova em 1min46s08. Este é o oitavo título de Isaquias em Mundiais.

➡️ Isaquias Queiroz termina em último nos 1000m e busca medalha nos 500m

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Como habitual, o brasileiro começou o percurso já em ótimo ritmo, brigando pelo primeiro lugar na raia 5. Ao longo da prova, o ouro de Isaquias foi ameaçado pelo chileno Martin Fuksa, que costuma crescer nos últimos metros. Mas o empenho não foi o suficiente para tirar a medalha dourada do brasileiro.

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Isaquias, natural de Ubaitaba (Bahia), completou os 500 metros em 2min01s98, terminando à frente de Martin Fuksa, segundo colocado com 1min46s32. O chinês Ki Bowen foi quem completou o pódio, com 1min4710. Na saída do Lago Malta, o brasileiro falou sobre a emoção de conquistar mais um ouro em Mundiais:

— Muito feliz em me tornar campeão novamente. Quatro vezes campeão no C1 500m. Agora é continuar treinando, porque o foco é Los Angeles (2028).

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Isaquias Queiroz é campeão no Mundial de canoagem velocidade 2026
Isaquias Queiroz é campeão no Mundial de canoagem velocidade 2026 (Foto: Fábio Canhete - CBCa)

O ouro vem após Isaquias ficar fora dos três primeiros na final dos C1 1000m, prova disputada nesta sexta-feira (28). Na ocasião, ele não conseguiu acompanhar o ritmo dos adversários e encerrou a prova na última posição.

➡️Isaquias Queiroz revela que luta contra fortes dores desde antes de Paris 2024

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