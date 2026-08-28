Minas defende título do Campeonato Mineiro de vôlei; veja tabela
Torneio reúne quatro equipes do estado, em formato de pontos corridos em turno único
Nesta quinta-feira (27/08), a Federação Mineira de Vôlei (FMV) divulgou a tabela do Campeonato Mineiro de vôlei feminino 2026. O torneio reúne quatro equipes — Brasília, Mackenzie, Minas e Praia Clube — e acontece entre os dias 8 e 10 de outubro, com todos os jogos na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG).
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Atual dono da taça, o Minas vai em busca do 15º título do estadual, buscando se igualar ao Mackenzie como maior campeão. No entanto, o time não sobe ao lugar mais alto do pódio desde 2010. O Mineiro é disputado em formato de turno único, e ganha a equipe que somar mais pontos ao fim dos confrontos.
A última rodada da competição reserva o tradicional clássico "pão de queijo", entre Minas e Praia Clube. Na final da Superliga 2025/26, quem se saiu melhor foi o Praia, com uma vitória imponente de 3 sets a 0.
Tabela do Campeonato Mineiro de vôlei feminino*
1ª rodada
Quinta-feira (8/10)
- Minas x Mackenzie - 18h - Arena UniBH
- Praia Clube x Brasília - 20h30 - Arena UniBH
2ª rodada
Sexta-feira (9/10)
- Minas x Mackenzie - 18h - Arena UniBH
- Praia Clube x Mackenzie - 20h30 - Arena UniBH
3ª rodada
Sábado (10/10)
- Mackenzie x Brasília - 16h - Arena UniBH
- Minas x Praia Clube - 21h - Arena UniBH
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