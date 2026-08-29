VÍDEO: brasileira vence com nocaute brutal no UFC Xangai
Julia Polastri nocauteou Xiong Jingnan com um chute alto, que deixou a lutadora da casa desacordada
Julia Polastri viajou ao outro lado do mundo e mostrou um nocaute exemplar no UFC Xangai, na China. Em luta do card preliminar, a brasileira derrubou a chinesa Xiong Jingnan com um chute alto, que fez a rival cair desacordada a cerca de dois minutos do fim do primeiro round. O golpe protagoniza um dos melhores nocautes do ano no Ultimate feminino. Veja:
How it looked Octagonside 👀@Polastri_UFC will be watching this one back! #UFCShanghai pic.twitter.com/XMn2MMhy5a— UFC (@ufc) August 29, 2026
➡️ Dono de antigo cinturão de Alex Poatan projeta retorno ao UFC
A vitória dá um respiro a Polastri, que vinha de uma derrota para a compatriota Talita Alencar em abril. Na carreira, ela acumula 14 triunfos e seis resultados negativos. No UFC Xangai, a chinesa Jignan chega à sua segunda derrota consecutiva na organização de Dana White, com o total de 19 vitórias e três reveses.
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Confira o card completo do UFC Xangai
Ficha técnica
UFC Xangai
📆 Data: 29 de agosto de 2025
⏰ Horário: A partir de 4h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Oriental Sports Center, na China
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
CARD PRINCIPAL - 7H
Peso-galo (até 61,2 Kg): Umar Nurmagomedov x Song Yadong
Peso-palha (até 52,1 Kg): Yan Xiaonan x Denise Gomes
Peso-galo (até 61,2 Kg): Aori Qileng x Kai Asakura
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alex Perez x Su Mudaerji
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Liu Ce x Levi Rodrigues Jr.
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Bilal Hasan x Nilson Rojas
CARD PRELIMINAR - 4H
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Namsrai Batbayar x André Lima
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Rei Tsuruya x Kevin Borjas
Peso-pena (até 65,7 Kg): Jack Jenkins x Sean Woodson
Peso-galo (até 61,2 Kg): Xiao Long x Francesco Nuzzi
Peso-galo (até 61,2 Kg): Lawrence Lui x Hector Santiago
Peso-palha (até 52,1 Kg): Xiong Jingnan x Julia Polastri
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Ding Meng x Cam Nelson
*Horários de Brasília
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