Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

VÍDEO: brasileira vence com nocaute brutal no UFC Xangai

Julia Polastri nocauteou Xiong Jingnan com um chute alto, que deixou a lutadora da casa desacordada

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
29/08/2026 09:02
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Julia Polastri anda no octógono após nocautear rival, que está no chão, no UFC Xangai
Julia Polastri vence rival chinesa por nocaute no UFC Xangai (Foto: Reprodução/UFC)

Julia Polastri viajou ao outro lado do mundo e mostrou um nocaute exemplar no UFC Xangai, na China. Em luta do card preliminar, a brasileira derrubou a chinesa Xiong Jingnan com um chute alto, que fez a rival cair desacordada a cerca de dois minutos do fim do primeiro round. O golpe protagoniza um dos melhores nocautes do ano no Ultimate feminino. Veja:

➡️ Dono de antigo cinturão de Alex Poatan projeta retorno ao UFC

A vitória dá um respiro a Polastri, que vinha de uma derrota para a compatriota Talita Alencar em abril. Na carreira, ela acumula 14 triunfos e seis resultados negativos. No UFC Xangai, a chinesa Jignan chega à sua segunda derrota consecutiva na organização de Dana White, com o total de 19 vitórias e três reveses.

continua após a publicidade
Julia Polastri em ação no UFC (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC/UFC)
Julia Polastri em ação no UFC (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC/UFC)

➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Confira o card completo do UFC Xangai

Ficha técnica
UFC Xangai

📆 Data: 29 de agosto de 2025
⏰ Horário: A partir de 4h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Oriental Sports Center, na China
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

CARD PRINCIPAL - 7H

Peso-galo (até 61,2 Kg): Umar Nurmagomedov x Song Yadong
Peso-palha (até 52,1 Kg): Yan Xiaonan x Denise Gomes
Peso-galo (até 61,2 Kg): Aori Qileng x Kai Asakura
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alex Perez x Su Mudaerji
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Liu Ce x Levi Rodrigues Jr.
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Bilal Hasan x Nilson Rojas

continua após a publicidade

CARD PRELIMINAR - 4H

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Namsrai Batbayar x André Lima
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Rei Tsuruya x Kevin Borjas
Peso-pena (até 65,7 Kg): Jack Jenkins x Sean Woodson
Peso-galo (até 61,2 Kg): Xiao Long x Francesco Nuzzi
Peso-galo (até 61,2 Kg): Lawrence Lui x Hector Santiago
Peso-palha (até 52,1 Kg): Xiong Jingnan x Julia Polastri
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Ding Meng x Cam Nelson

*Horários de Brasília

🥊 Aposte no Brasil no UFC
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Os brasileiros Clarice Ribeiro, Michel Augusto e Rafaela Rodrigues subiram ao pódio no Grand Slam de Judô de Lausanne

Lutas

Judô brasileiro abre Grand Slam de Lausanne com três medalhas

Há 11 horas
Carlos Ulberg conquista cinturão dos meio-pesados do UFC (Foto: Reprodução/UFC)

Lutas

Dono de antigo cinturão de Alex Poatan projeta retorno ao UFC

Há 19 horas
Glover e Shogun fazem luta principal do Spaten Fight Night 3 (Foto: Divulgação/Spaten)

Lutas

Farpas, rivalidades e ar olímpico esquentam o Fight Night 3

Há 1 dia
Alex Poatan em promoção do UFC Casa Branca (Foto: Reprodução)

Lutas

Glover exalta QI de Poatan e projeta volta do atleta no UFC

Há 1 dia
Mauricio "Shogun" Rua em treino aberto antes de Spaten Fight Night 3

Lutas

Glover exalta Shogun e brinca: 'Bambam seria mais tranquilo'

Há 1 dia
Glover Teixeira levanta os braços com o cinturão do UFC

Lutas

Lendas do UFC explicam adaptação ao boxe para Fight Night 3

Há 1 dia
Mais LANCE!
Com a bandeira do Brasil sobre o ombro direito, José Aldo, de luvas, mostra os bíceps e faz expressão série em sessão de fotos do UFC

José Aldo deixa aposentadoria para lutar com ex-rival fora do UFC

Glover Teixeira treina com Alex Poatan, do UFC, antes de Spaten Fight Night 3

Ex-campeão detalha próxima meta de Alex Poatan no UFC

Dana White em coletiva de imprensa do UFC (Foto: Reprodução/X)

Borrachinha critica afastamento de Dana White do UFC

Deiveson Figueiredo em ação contra Umar Nurmagomedov no UFC 324

UFC Xangai não é sábado à noite? Saiba horário e card do evento

Alex Poatan posa para foto com Yousri Belgaroui, seu parceiro de treinos do UFC

Antigo rival de Alex Poatan enfrentará brasileiro no Noche UFC

Alex Poatan em promoção do UFC Casa Branca (Foto: Reprodução)

Em busca do terceiro cinturão no UFC, Alex Poatan volta aos treinos

Valter Walker em pesagem do UFC Abu Dhabi

Valter Walker anuncia lista de alvos nos pesados no UFC

Charles 'Do Bronx' em coletiva antes do UFC 326, em Las Vegas (Divulgação)

UFC 331: Charles do Bronx explica suposta recusa à revanche

O árbitro Herb Dean levanta o braço direito de Gregory Rodrigues durante o anúncio do brasileiro como vencedor da luta principal do UFC Sacramento

Robocop sobe no ranking do UFC e rebate acusação de trapaça

Islam Makhachev comemora vitória em disputa de cinturão no UFC 330

VÍDEO: Makhachev tenta recolocar ombro deslocado de lutador

Carlos Prates no media day do UFC 322 (Foto: Reprodução/X/UFC)

Carlos Prates sugere UFC 334 para desafiar cinturão de Islam Makachev

Alex Poatan provoca Ankalaev após vitória em luta, arbitrada pro Herb Dean, no UFC

Rival acusa árbitro de polêmica com Poatan de ajudar trapaça de brasileiro no UFC

Glover Teixeira treina com Alex Poatan, do UFC, antes de Spaten Fight Night 3

Ex-campeões do UFC, Poatan e campeãs olímpicas: treino do Spaten Fight Night agita praia do Rio