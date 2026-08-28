F1: Ferrari fará homenagens a Schumacher no GP da Itália Além de nova pintura nos carros, Hamilton e Leclerc usarão macacão especial

A Ferrari prestará uma série de homenagens ao heptacampeão de Fórmula 1 (F1) Michael Schumacher durante o GP da Itália, no próximo fim de semana. Além de uma pintura especial nos carros, a escuderia preparou macacões especiais que serão usados por Lewis Hamilton e Charles Leclerc, em referência ao legado do piloto alemão.

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A pintura do SF-26 ainda não foi revelada, mas, nesta sexta-feira (28), a equipe divulgou imagens dos macacões por meio de publicação nas redes sociais. O uniforme, em tom vermelho, traz a assinatura de Schumacher estampada na região do quadril. Na parte superior das costas, foram estampadas sete estrelas, em referência aos sete títulos de Michael.

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Detalhe da assinatura de Michael Schumacher estampada nos macacões da Ferrari para o GP da Itália de F1 (Foto: Reprodução/ Instagram)

— Um legado celebrado. Revelamos os nossos macacões especiais para Monza, inspirados no impacto de Michael Schumacher no mundo das corridas - publicou a escuderia.

Michael Schumacher defendeu a Ferrari por 11 temporadas consecutivas, entre 1996 a 2006. Com o time de Maranello, ele conquistou cinco títulos de pilotos e seis de construtores.

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Estrelas estampadas no uniforme da Ferrari representam os sete títulos de Schumacher (Foto: Reprodução/ Instagram)

Itália recebe próximo GP da Fórmula 1

O Grande Prêmio da Itália é a próxima parada programada na agenda dos pilotos, a 13ª de 2026. O tradicional Circuito de Monza será palco da próxima etapa da temporada, entre os dias 4 e 6 de setembro. Veja abaixo a programação.

SEXTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 7h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 11h (de Brasília)

SÁBADO, 5 DE SETEMBRO

🏎️ Treino livre 3 - 7h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 6 DE SETEMBRO

🏎️ Corrida - a partir das 10h (de Brasília)

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