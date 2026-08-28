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Rafael Câmara lidera testes e se aproxima de vaga na F1 2027

Brasileiro concluiu as sessões da Haas com o melhor tempo, superando dois concorrentes pela vaga na elite

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
28/08/2026 20:05
Atualizado há 1 minutos
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Com o dedo indicador direito estendido, Rafael Câmara posa para foto após vitória no Grande Prêmio da Bélgica da Fórmula 2
Rafael Câmara venceu duas etapas da Fórmula 2 em 2026 (Foto: Reprodução/Instagram @formula2)

Os brasileiros fãs de automobilismo sonham com uma nova vaga do Brasil na Fórmula 1 2027, e o desempenho recente de Rafael Câmara promete endossar ainda mais as expectativas. Ele concluiu os dois dias de testes da Haas como o piloto mais rápido, sendo o que mais se aproximou do tempo de referência de Oliver Bearman (titular da equipe), segundo informações do "ge".

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As sessões da escuderia foram realizadas de portas fechadas no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão (Portugal). Rafa Câmara superou as marcas do italiano Leonardo Fornaroli, atual campeão da F2 e reserva da McLaren na F1, e do japonês Ryo Hirakawa, reserva da Haas e piloto da Toyota. Os pilotos brigam pela vaga de Esteban Ocon, da Haas, no próximo ano.

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Segundo o portal italiano AutoRacer, o teste foi uma oportunidade para a equipe avaliar três pilotos de perfis diferentes, analisando como cada um se adapta ao universo da F1 em aspectos como consistência, feedback técnico e trabalho com os engenheiros. As sessões, entre os dias 26 e 28 de agosto, foram realizadas com o VF-25, carro da temporada 2025 da Haas na elite do automobilismo.

Carro de Rafael Câmara, piloto da Invicta Racing, durante a etapa da Feature Race da Fórmula 2
Rafael Câmara é piloto da Invicta Racing na Fórmula 2 (Foto: Reprodução/Instagram@rafaccamara88)

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Rafa Câmara na F2

Atualmente, o brasileiro é o terceiro colocado da classificação, com 145 pontos, e está na briga direta pelo título da F2. Rafa Câmara, da Invicta Racing e membro da Academia de Pilotos da Ferrari, tem duas vitórias na temporada, conquistadas nos GPs de Barcelona e da Bélgica, em junho e julho. Ele também subiu ao pódio em três oportunidades: em segundo lugar no GP da Austrália e em terceiro nos GPs de Miami e da Hungria.

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