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Grande Prêmio da Itália é a próxima etapa da F1; veja programação

Com três treinos livres, as atividades em Monza acontecem entre os dias 4 e 6 de setembro

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
29/08/2026 08:34
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Carro de Max Verstappen é fotografado em alta velocidade durante a classificação do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1
Max Verstappen durante a classificação do GP da Holanda (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

Após as férias, o calendário da Fórmula 1 está com tudo! Após o GP da Holanda, que terminou com vitória de Lando Norris no último final de semana, os pilotos voltam à ação no Grande Prêmio da Itália. As atividades no Circuito de Monza acontecem entre a próxima sexta-feira (4) e domingo (6). A etapa é a 13ª da temporada da F1.

➡️ Atual campeão da F1, Lando Norris renova com a McLaren

Como de costume, a sexta-feira (4) é destinada aos primeiros treinos livres e à classificação sprint, enquanto no sábado (6) ocorrem o terceiro e último teste e a prova sprint. Já o domingo está reservado para a corrida principal.

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Apenas Itália e Grã-Bretanha ostentam o título de terem recebido corridas da F1 em todas as 76 temporadas da história. Os heptacampeões mundiais Lewis Hamilton e Michael Schumacher dividem também o posto de maiores vencedores do GP italiano, com cinco vitórias cada.

Na etapa italiana do ano passado, foi Max Verstappen quem subiu ao pódio. Na atual temporada, Kimi Antonelli, da Mercedes, chega à corrida em casa como líder do Mundial de Pilotos. O italiano de 20 anos soma 242 pontos, tendo subido ao pódio em 10 oportunidades, considerando 4 vitórias.

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Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026
Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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Datas e horários do GP da Itália

SEXTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 7h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 11h (de Brasília)

SÁBADO, 5 DE SETEMBRO
🏎️ Treino livre 3 - 7h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 6 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - a partir das 10h (de Brasília)

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