Atual campeão da F1, Lando Norris renova com a McLaren
Novo acordo se estende até pelo menos o final de 2030
O atual campeão da Fórmula 1 segue na McLaren! Neste sábado (29), a equipe anunciou a renovação do contrato com Lando Norris até 2030. O acordo ainda prevê a extensão por mais um período de tempo não especificado. O piloto de 26 anos pertence à McLaren desde 2017, tendo se tornado titular em 2019.
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O anúncio da extensão do contrato foi feito pelo próprio piloto na fábrica de Woking, em Surrey (Inglaterra). A revelação foi feita em um dia especial no local, quando os funcionários levam seus familiares para acompanhar um dia de trabalho. Para Norris, seguir na McLaren significa permanecer "em casa".
— A McLaren é o meu lar, e estou muito feliz por assinar um novo contrato que me manterá na equipe até pelo menos 2030. Quando comecei essa jornada há nove anos, eu tinha clareza sobre os objetivos que queria alcançar: levar a McLaren de volta à frente e conquistar campeonatos. "Alcançamos esse objetivo, mas queremos mais, queremos continuar vencendo, e sabemos, como equipe, que somos capazes de alcançá-lo. Mal posso esperar para voltar ao carro em Monza e estou muito animado com o que o futuro nos reserva, tanto no restante desta temporada quanto nos próximos anos.
Anteriormente, o contrato de Norris era válido até o final de 2027, o que, agora, se estende até pelo menos 2030. Oscar Piastri, seu companheiro de equipe, tem vínculo até o final de 2028, após ter renovado o acordo no ano passado.
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Lando Norris recebe carro da F1 2025 de presente
Como parte da celebração pela extensão do contrato, Norris foi presenteado com o MCL39, monoposto com o qual se tornou campeão do Mundial de Pilotos em 2025, o seu único título da Fórmula 1. Andrea Stella, chefe da McLaren, está animado para seguir trabalhando com o britânico.
— Ele é um piloto excepcional, alguém que combina uma velocidade natural extraordinária com maturidade, consistência e um forte compromisso com a McLaren, mas, acima de tudo, é um ser humano especial, valorizado por todos na equipe.
Na temporada 2026, Norris ocupa a 4ª posição, com 159 pontos. O piloto venceu as etapas da Hungria e da Holanda, além de ter subido ao pódio em Miami e em Barcelona.
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