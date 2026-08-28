Judô brasileiro abre Grand Slam de Lausanne com três medalhas
Clarice Ribeiro, Michel Augusto e Rafaela Rodrigues conquistaram o bronze
O judô brasileiro começou sua caminhada no Grand Slam de Lausanne, na Suíça, com o pé direito. Nesta sexta-feira (28), a Seleção Brasileira faturou três medalhas de bronze com Clarice Ribeiro (-48kg), Michel Augusto (-60kg) e Rafaela Rodrigues (-52kg). O desempenho na etapa do Circuito Mundial vale pontos na corrida pelo ranking qualificatório dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
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Aos 18 anos, Clarice Ribeiro alcançou o primeiro pódio em Grand Slam da carreira. Após desbancar a chinesa Wenna Zhuang (3ª do mundo) no golden score e cair na semifinal, a tricampeã mundial cadete dominou a portuguesa Catarina Costa na disputa do bronze, aplicando um yuko no início.
Embalado pelo ouro no Grand Prix de Lima há duas semanas, Michel Augusto (4º do ranking) reagiu após cair nas quartas para o sul-coreano Harim Lee. Na repescagem, superou o vice-campeão olímpico Luka Mkheidze e, na briga pelo bronze, bateu o campeão asiático Ruslan Poltoratskii com um yuko no golden score.
Estreante em Grand Slam, Rafaela Rodrigues completou o dia de pódios brasileiros. Após cair na semifinal para a multicampeã Blandine Pont, a judoca de 19 anos venceu uma batalha de 11 minutos (sete no golden score) contra a uzbeque Sugdiyona Rafkatova, garantindo o bronze por punição da rival.
Outros cinco brasileiros entraram no tatame nesta sexta-feira, mas não avançaram ao bloco final. Gabriela Conceição (-52kg), Sarah Souza (-57kg) e Shirlen Nascimento (-57kg) foram derrotadas nas estreias por atletas de Uzbequistão, Finlândia e Áustria, respectivamente. Ronald Lima (-66kg) venceu o cazaque Erbol Aasbekov na estreia, mas parou nas oitavas de final diante do ucraniano Vadym Chernov. Willian Lima (-66kg) foi superado na primeira rodada pelo cazaque Akylzhan Zhubatkanov.
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Brasil volta ao tatame neste sábado
As disputas no tatame suíço continuam neste sábado (29) com mais seis judocas brasileiros na briga por pódios. No masculino, Daniel Cargnin e Guilherme de Oliveira representam o Brasil na categoria até 73kg, enquanto Enzo Trombini e Gabriel Falcão entram em ação na chave até 81kg. Já no feminino, a torcida fica por conta de Nauana Silva e Luana Carvalho, ambas competindo na categoria até 70kg.
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