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Judô brasileiro abre Grand Slam de Lausanne com três medalhas

Clarice Ribeiro, Michel Augusto e Rafaela Rodrigues conquistaram o bronze

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
28/08/2026 21:45
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Os brasileiros Clarice Ribeiro, Michel Augusto e Rafaela Rodrigues subiram ao pódio no Grand Slam de Judô de Lausanne
Os brasileiros Clarice Ribeiro, Michel Augusto e Rafaela Rodrigues subiram ao pódio no Grand Slam de Judô de Lausanne (Foto: Maicon Maia/ CBJ)

O judô brasileiro começou sua caminhada no Grand Slam de Lausanne, na Suíça, com o pé direito. Nesta sexta-feira (28), a Seleção Brasileira faturou três medalhas de bronze com Clarice Ribeiro (-48kg), Michel Augusto (-60kg) e Rafaela Rodrigues (-52kg). O desempenho na etapa do Circuito Mundial vale pontos na corrida pelo ranking qualificatório dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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Aos 18 anos, Clarice Ribeiro alcançou o primeiro pódio em Grand Slam da carreira. Após desbancar a chinesa Wenna Zhuang (3ª do mundo) no golden score e cair na semifinal, a tricampeã mundial cadete dominou a portuguesa Catarina Costa na disputa do bronze, aplicando um yuko no início.

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Embalado pelo ouro no Grand Prix de Lima há duas semanas, Michel Augusto (4º do ranking) reagiu após cair nas quartas para o sul-coreano Harim Lee. Na repescagem, superou o vice-campeão olímpico Luka Mkheidze e, na briga pelo bronze, bateu o campeão asiático Ruslan Poltoratskii com um yuko no golden score.

Estreante em Grand Slam, Rafaela Rodrigues completou o dia de pódios brasileiros. Após cair na semifinal para a multicampeã Blandine Pont, a judoca de 19 anos venceu uma batalha de 11 minutos (sete no golden score) contra a uzbeque Sugdiyona Rafkatova, garantindo o bronze por punição da rival.

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Outros cinco brasileiros entraram no tatame nesta sexta-feira, mas não avançaram ao bloco final. Gabriela Conceição (-52kg), Sarah Souza (-57kg) e Shirlen Nascimento (-57kg) foram derrotadas nas estreias por atletas de Uzbequistão, Finlândia e Áustria, respectivamente. Ronald Lima (-66kg) venceu o cazaque Erbol Aasbekov na estreia, mas parou nas oitavas de final diante do ucraniano Vadym Chernov. Willian Lima (-66kg) foi superado na primeira rodada pelo cazaque Akylzhan Zhubatkanov.

A brasileira Clarice Ribeiro na luta da medalha de bronze no Grand Slam de Lausanne
A brasileira Clarice Ribeiro na luta da medalha de bronze no Grand Slam de Lausanne (Foto: IJF)

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Brasil volta ao tatame neste sábado

As disputas no tatame suíço continuam neste sábado (29) com mais seis judocas brasileiros na briga por pódios. No masculino, Daniel Cargnin e Guilherme de Oliveira representam o Brasil na categoria até 73kg, enquanto Enzo Trombini e Gabriel Falcão entram em ação na chave até 81kg. Já no feminino, a torcida fica por conta de Nauana Silva e Luana Carvalho, ambas competindo na categoria até 70kg.

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