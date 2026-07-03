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Hugo Calderano perde de virada para japonês e cai nas oitavas do US Smash

Número 8 do mundo foi superado por 3 sets a 1 contra Hiroto Shinozuka

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 19:51
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Hugo Calderano e Buna Takahashi na disputa do US Smash de tênis de mesa
Hugo Calderano e Bruna Takahashi conquistam o bronze no US Smash (Foto: WTT)

Hugo Calderano se despediu da chave principal de simples do United States Smash de tênis de mesa, nesta sexta-feira (3), ao ser derrotado pelo japonês Hiroto Shinozuka por 3 sets a 1, de virada. Número 8 do mundo, o brasileiro saiu na frente por 11/4, mas o 30º colocado do ranking WTT levou a melhor com vitórias parciais de 11/9, 11/6 e 11/3.

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    • Este foi o quarto encontro entre Calderano e Shinuzoka, e o primeiro triunfo do japonês. Com o resultado, ele avança para enfrentar Vladimir Sidorenko, da Rússia, ou o compatriota Tomokazu Harimoto nas quartas de final.

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    Com pleno domínio da partida, Calderano aproveitou os erros de Shinozuka para abrir 7 a 2 rapidamente. A vantagem foi mantida com trocas de bola seguras até fechar o primeiro set: 11 a 4.

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    • No set seguinte, Shinozuka voltou mais consistente e passou a pressionar desde o início, fazendo 6 a 3. Calderano reagiu e igualou no 6 a 6, mas o japonês reassumiu o controle e chegou a 10 a 7. Apesar do brasileiro ter salvado dois set points, o adversário conseguiu fechar em 11 a 9 para empatar o duelo.

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    Em um cenário de mais equilíbrio, o terceiro set entregou longos ralis e disputas intensas, que deixaram os competidores empatados até o 6 a 6. Embalado, Shinuzoka anotou cinco pontos seguidos depois disso, vencendo por 11 a 6 e virando o placar.

    O quarto set foi dominado por Shinozuka, que abriu 6 a 1 logo de cara e não deu chances de reação para Calderano reagir. O ritmo agressivo foi sustentado pelo japonês, que confirmou a vitória com um sonoro 11 a 3.

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    Nas duplas, Calderano e Takahashi ficam com o bronze

    Em primeiro plano, Hugo Calderano aplica um forehand e faz careta; atrás dele, sua dupla, Bruna Takahashi, demonstra concentração
    A dupla Hugo Calderano e Bruna Takahashi no WTT Singapura Smash 2026 (Foto: World Table Tennis)

    Na disputa de duplas mistas, Hugo Calderano e Bruna Takahashi foram superados pelos chineses Wang Chuqin e Sun Yingsha na semifinal, ficando com a medalha de bronze.

    Cabeça de chave número 2 do torneio, o casal foi derrotado por 3 sets a 0, com parciais de 11/9, 11/4 e 11/6. O duelo durou 26 minutos. Os algozes são os atuais campeões olímpicos e confirmaram o favoritismo na partida.

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