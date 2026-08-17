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João Fonseca elogia força da nova geração do tênis

Brasileiro, que completa 20 anos nesta semana, destacou jogadores que conhece desde o circuito juvenil e celebrou o crescimento dos jovens no ranking

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 13:37
Supervisionado porThiago Fernandes,
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João Fonseca celebra ponto na vitória na estreia em Cincinnati
João Fonseca celebra ponto na vitória na estreia em Cincinnati (Foto: Matthew Stockman/Getty Images/AFP

Após estrear com vitória no Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, João Fonseca comentou o bom momento dos jovens tenistas no circuito e destacou o desempenho da nova geração, que ganhou espaço nas fases decisivas do Masters de Montreal, no Canadá. O brasileiro, que completa 20 anos na próxima sexta-feira (21), também elogiou Rafael Jódar, atual 11º colocado do ranking mundial e um dos nomes apontados para entrar em breve no top 10.

— É bom ver a nova geração jogando um tênis de alto nível. Todos são caras legais, humildes e que trabalham duro — afirmou o carioca, atualmente na 26ª posição do ranking.

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➡️ João Fonseca vê rivais da geração avançarem rumo ao Top 10

João Fonseca ressaltou que conhece vários dos principais representantes dessa geração desde o circuito juvenil. Entre eles estão Learner Tien, Martín Landaluce, Jakub Mensik e o próprio Jódar.

— Joguei contra o Learner no juvenil, contra o Landaluce também e enfrentei o Mensik no meu primeiro ano nessa categoria. Conheço o Jódar do NextGen Finals. São jogadores que acompanho há muito tempo e sei que todos têm potencial para conquistar grandes coisas. É bom para o tênis que a gente se incentive mutuamente — disse.

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O brasileiro também recordou a campanha que o levou ao título juvenil do US Open, em 2023. Na decisão, Fonseca superou justamente o americano Learner Tien, que recentemente alcançou a semifinal do Masters de Montreal e subiu para a 12ª colocação do ranking mundial.

— É sempre bom lembrar disso. Minha trajetória no juvenil foi muito especial e importante para o meu desenvolvimento, tanto como jogador quanto como pessoa. Aquele US Open foi um torneio muito bom, joguei em alto nível e, quando voltar lá, vou tentar me imaginar conquistando o título novamente — afirmou.

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João Fonseca celebra ponto na vitória na estreia em Cincinnati
João Fonseca celebra ponto na vitória na estreia em Cincinnati (Foto: Matthew Stockman/Getty Images/AFP

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