Estrelas do tênis criticam calendário das Olimpíadas de Los Angeles 2028 Sabalenka e Medvedev expressaram insatisfação com o intervalo curto entre o fim de Wimbledon e o início do torneio olímpico

O calendário de 2028, ano das Olimpíadas de Los Angeles, vem sendo alvo de críticas por parte de grandes nomes da modalidade. Foi vez de Aryna Sabalenka e Daniil Medvedev expressarem insatisfação com o curto intervalo de tempo - três dias - entre o fim de Wimbledon e o começo da disputa dos Jogos Olímpicos.

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O torneio de tênis em Los Angeles está marcado para ocorrer entre 19 e 28 de julho, enquanto a final masculina de Wimbledon, em Londres (Inglaterra), será disputada no dia 16. Além da extensa viagem da Europa à costa oeste dos Estados Unidos, os atletas terão pouco tempo para se adaptar às quadras duras das Olimpíadas.

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Para Sabalenka, número 1 do mundo, os tenistas deviam ao menos ter uma semana de preparo: "Três dias depois da final masculina de Wimbledon é ridículo. E uma Olimpíada é algo enorme, que você disputa uma vez a cada quatro anos. Acho que deveríamos tentar abrir um pouco o calendário e garantir pelo menos uma semana, porque é muito estressante para o corpo".

Já Medvedev se mostrou surpreso com o calendário apertado de 2028 e cobrou que "alguma coisa" seja feita para esticar o tempo de descanso e treinamento dos atletas.

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— Agora que fiquei sabendo, seria ótimo se alguma coisa pudesse ser feita. Você me diz três dias, façam pelo menos seis. Nem seis é bom, mas tentem fazer alguma coisa.

Daniil Medvedev comemora vitória no Aberto de Roma (Foto: TIZIANA FABI / AFP)

Intervalo do tênis nas Olimpíadas de Paris 2024 foi maior

Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, os tenistas tiveram um período de adaptação ao saibro consideravelmente maior. O torneio olímpico começou 13 dias após o fim de Wimbledon e foi realizado nas quadras de Roland Garros.

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