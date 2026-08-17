Estrelas do tênis criticam calendário das Olimpíadas de Los Angeles 2028
Sabalenka e Medvedev expressaram insatisfação com o intervalo curto entre o fim de Wimbledon e o início do torneio olímpico
O calendário de 2028, ano das Olimpíadas de Los Angeles, vem sendo alvo de críticas por parte de grandes nomes da modalidade. Foi vez de Aryna Sabalenka e Daniil Medvedev expressarem insatisfação com o curto intervalo de tempo - três dias - entre o fim de Wimbledon e o começo da disputa dos Jogos Olímpicos.
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O torneio de tênis em Los Angeles está marcado para ocorrer entre 19 e 28 de julho, enquanto a final masculina de Wimbledon, em Londres (Inglaterra), será disputada no dia 16. Além da extensa viagem da Europa à costa oeste dos Estados Unidos, os atletas terão pouco tempo para se adaptar às quadras duras das Olimpíadas.
Para Sabalenka, número 1 do mundo, os tenistas deviam ao menos ter uma semana de preparo: "Três dias depois da final masculina de Wimbledon é ridículo. E uma Olimpíada é algo enorme, que você disputa uma vez a cada quatro anos. Acho que deveríamos tentar abrir um pouco o calendário e garantir pelo menos uma semana, porque é muito estressante para o corpo".
Já Medvedev se mostrou surpreso com o calendário apertado de 2028 e cobrou que "alguma coisa" seja feita para esticar o tempo de descanso e treinamento dos atletas.
— Agora que fiquei sabendo, seria ótimo se alguma coisa pudesse ser feita. Você me diz três dias, façam pelo menos seis. Nem seis é bom, mas tentem fazer alguma coisa.
Intervalo do tênis nas Olimpíadas de Paris 2024 foi maior
Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, os tenistas tiveram um período de adaptação ao saibro consideravelmente maior. O torneio olímpico começou 13 dias após o fim de Wimbledon e foi realizado nas quadras de Roland Garros.
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