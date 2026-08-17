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Grand Prix de Judô: Com 11 medalhas, Brasil é campeão geral

Bia Souza (78 kg) e Rafael Macedo (90 kg) são destaques no domingo (16); país acumula cinco ouros no total da competição em Lima

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
17/08/2026 11:26
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Bia Souza se emociona ao conquistar medalha de ouro em Paris. Foto: Jack GUEZ / AFP)
Bia Souza se emociona ao conquistar medalha de ouro em Paris (Foto: Jack GUEZ / AFP)

O Brasil conquistou cinco medalhas das seis disputadas no bloco final do terceiro dia do Grand Prix de Lima, no Peru, neste domingo (16). O desempenho elevou o total do país a 11 medalhas na competição. O maior destaque foi Bia Souza, campeã olímpica em Paris 2024, que venceu a italiana Asya Tavano na categoria até 78 kg e garantiu o ouro com um ippon.

A judoca encerrou o combate em dois minutos. O ippon aplicado sobre Tavano marcou o primeiro título de Bia no Circuito Mundial desde o ouro olímpico. Antes disso, ela também havia conquistado uma medalha de ouro no Pan-Americano e Oceania de 2025.

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A conquista também encerrou um jejum de vitória em etapas do Grand Prix desde março de 2024, quando a brasileira venceu a etapa da Áustria. Durante a campanha, Bia enfrentou a israelense Raz Hershko, mesma adversária da final em Paris 2024. As duas devem se reencontrar ainda em agosto, no Spaten Fight Night.

Pódios do domingo no Grand Prix

Rafael Macedo também subiu ao topo do pódio. O judoca venceu o moldávio Mihail Latsev na categoria até 90 kg, igualmente com ippon, e encerrou a competição invicto.

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Rafael Macedo aplica golpe no Grand Slam de Tbilisi
Rafael Macedo aplica golpe no Grand Slam de Tbilisi, em 2025 (Foto: IJF)

Na disputa pelo bronze na categoria até 100 kg, o Brasil teve dobradinha. Leonardo Gonçalves superou o compatriota Giovani Ferreira em uma luta equilibrada.

Na categoria até 90 kg, Guilherme Schmidt conquistou o bronze ao vencer o canadense Keagan Young no golden score. Thauana Silva fechou os resultados do dia com o bronze na categoria acima de 78 kg, após derrotar a venezuelana Karen Leon com um waza-ari.

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A única derrota do bloco final foi de Karol Gimenes, também na categoria até 78 kg. Ela perdeu para a colombiana Brenda Olaya na disputa pelo bronze em confronto que foi ao golden score; a brasileira sofreu um contra-golpe no tempo extra e ficou fora do pódio.

Resultados dos dias anteriores

A seleção brasileira chegou ao terceiro dia com seis medalhas acumuladas. Na estreia, Michel Augusto, na categoria até 60 kg, e Rafaela Rodrigues, até 52 kg, conquistaram o ouro. Jéssica Lima, até 57 kg, ficou com o bronze. O desempenho colocou o Brasil na liderança do quadro de medalhas ao fim do primeiro dia.

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No segundo dia, sábado (15), o país voltou ao pódio nas três disputas do bloco final. David Lima, da categoria até 81 kg, foi o principal nome ao derrotar o canadense François Drapeau com um yuko nos primeiros minutos do combate e garantir o ouro. Com o alto desempenho, a Seleção Brasileira de judô conquistou o título geral do Grand Prix Lima 2026.

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