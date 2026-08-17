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Definido horário do jogo de João Fonseca na 3ª rodada de Cincinnati

Número 1 do Brasil enfrenta o australiano Christopher O'Connell nesta terça-feira (18)

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 20:34
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João Fonseca sorri ao vencer um ponto na estreia em Cincinnati
João Fonseca sorri ao vencer um ponto na estreia em Cincinnati (Foto: Matthew Stockman/Getty Images/AFP)

Depois de superar o holandês Botic van de Zandschulp, João Fonseca vai em busca de mais uma vitória no Masters 1000 de Cincinnati. Pela terceira rodada do torneio, nesta terça-feira (18), o número 1 do Brasil enfrenta o australiano Christopher O'Connell às 12h (de Brasília), em um confronto inédito no circuito. O Lance! acompanha em tempo real

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Cabeça de chave número 23 da competição, Fonseca estreou direto na segunda rodada. Na ocasião, ele oscilou, mas derrotou Botic van de Zandschulp por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (2). Já O'Connell chega à terceira rodada após avançar do qualifier. Na última rodada, o tenista número 129 do ranking da ATP derrotou o norueguês Casper Ruud (14º), por 7/5, 1/2 e desistência.

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Quem sair vencedor do duelo da terceira rodada terá pela frente Taylor Fritz (9º) ou Daniel Merida (40º). A partida entre os dois acontece logo após a do brasileiro, não antes das 13h30 (de Brasília) desta terça (18).

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Rival de João Fonseca sofreu com lesões e chegou a trocar de carreira

Aos 32 anos, Christopher O'Connell (129º do mundo) é um bom exemplo do quanto muitos tenistas precisam se superar para seguir nas quadras. O australiano, que enfrenta João Fonseca na terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati, já chegou a trocar de carreira após se deparar com dois sérios problemas físicos.

Entre 2012 e 2014, o ex-número 53 do mundo (seu melhor ranking, alcançado em 2013) ficou 18 meses longe das quadras. O motivo foi uma fratura por estresse nas costas. Depois de contrair pneumonia em 2017, no ano seguinte ficou oito meses fora de combate por conta de uma tendinite no joelho.

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Australiano Cristopher O'Connell na vitória sobre o norueguês Casper Ruud
Australiano Cristopher O'Connell na vitória sobre o norueguês Casper Ruud (Foto; Matthew Stockman/Getty Images/AFP)

Ainda em 2018, frustrado com o que vinha enfrentando nas quadras, o tenista deu uma pausa na carreira para limpar barcos com o irmão, Ben. O local escolhido foi uma pequena baía onde o familiar morava, em Sydney.

— Naquela fase, eu achava que estava sofrendo muitas lesões e queria me afastar do tênis. Pensava em treinar crianças e talvez ministrar clínicas, mas não queria mais pisar em uma quadra de tênis. Decidi fazer algo totalmente diferente. Até que meu irmão me convidou para limpar barcos com ele. Pensei: 'Legal, não preciso ensinar ninguém a bater um forehand; posso apenas limpar barcos e relaxar' — recorda O'Connell, em seu perfil oficial no site da ATP.

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