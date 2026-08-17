João Fonseca se aproxima de premiação extra por atuação em Masters 1000; entenda
Ao fim da temporada, a ATP distribui uma 'bolada' aos tenistas com mais pontos conquistados no ano
Nesta segunda-feira (17), a ATP divulgou a atualização do programa "Bonus Pool" - "Piscina de bônus", em português. Nele, é feito um ranking a partir do desempenho de cada tenista na temporada, considerando torneios de Masters 1000 e ATP 500. Com base nisso, é distribuída uma premiação extra para os atletas melhor ranqueados, e é provável que João Fonseca se dê bem. O brasileiro aparece no Top-15 da lista de Masters 1000.
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Ao final das competições desta temporada, a ATP distribuirá 21,5 milhões de dólares (cerca de R$111 milhões) entre os 30 melhores tenistas de Masters 1000 no ano. Quem lidera o ranking é Jannik Sinner, número 1 do mundo, que soma 5000 pontos, tendo vencido todos os cinco torneios que disputou. No 15º lugar, Fonseca acumula 490 em pontuação.
Já na lista dos ATP 500, a organização distribuirá cerca de 3 milhões de dólares (mais de R$ 15 milhões), apenas aos 10 tenistas melhores colocados. O líder é o norte-americano Ben Shelton, com 1250 pontos.
A temporada de João Fonseca em Masters 1000
João Fonseca já participou de seis Masters 1000 em 2026: Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madri, Roma e Montreal. O melhor desempenho veio no torneio monegasco, em que alcançou as quartas de final. Em Cincinnati, o brasileiro disputa sua sétima competição da categoria e enfrenta o australiano Christopher O'Connell na terceira rodada.
Com a vitória na estreia em Cincinnati, Fonseca chegou a 10 triunfos em Masters 1000 na temporada. O feito coloca o jovem brasileiro ao lado de Gustavo Kuerten, que também alcançou essa marca em 2003 — último tenista do país a conseguir o número em uma mesma temporada.
Restam apenas dois Masters 1000 no calendário de 2026. O primeiro será disputado em Xangai, na China, de 7 a 18 de outubro, enquanto o último acontecerá em Paris, na França, entre 2 e 8 de novembro.
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Com João Fonseca, confira o ranking de Masters 1000
- Jannik Sinner (ITA) - 5 torneios - 5000 pontos
- Alexander Zverev (ALE) - 6 torneios -1960 pontos
- Daniil Medvedev (RUS) - 6 torneios - 1220 pontos
- Arthur Fils (FRA) - 5 torneios - 1210 pontos
- Jiri Lehecka (TCH) - 6 torneios - 1110 pontos
- Casper Ruud (NOR) - 6 torneios - 1110 pontos
- Carlos Alcaraz (ESP) - 3 torneios - 1100 pontos
- Ben Shelton (EUA) - 5 torneios - 1080 pontos
- Rafael Jodar (ESP) - 5 torneios - 870 pontos
- Brandon Nakashima (EUA) - 5 torneios - 770 pontos
- Learner Tien (EUA) - 5 torneios - 720 pontos
- Luciano Darderi (ITA) - 6 torneios - 680
- Alexander Blockx (BEL) - 6 torneios - 640 pontos
- Valentin Vacherot (MON)- 5 torneios - 570 pontos
- João Fonseca (BRA) - 6 torneios - 490 pontos
- Cameron Norrie (GBR) - 6 torneios - 470 pontos
- Francisco Cerundolo (ARG) - 6 torneios - 460 pontos
- Martin Landaluce (ESP) - 5 torneios - 450 pontos
- Jakub Mensik (TCH) - 5 torneios - 410 pontos
- Felix Auger-Aliassime (CAN) - 5 torneios - 410 pontos
- Frances Tiafoe (EUA) - 4torneios - 400 pontos
- Flavio Cobolli (ITA) - 6 torneios - 370 pontos
- Tommy Paul (EUA) - 5 torneios - 360 pontos
- Daniel Merida (ESP) - 5 torneios - 340 pontos
- Alex de Minaur (AUS) - 6 torneios - 330 pontos
- Tomas Martin Etcheverry (ARG) - 6 torneios - 330 pontos
- Karen Khachanov (RUS) - 6 torneios - 330 pontos
- Alexander Bublik (CAZ) - 5 torneios - 320 pontos
- Alex Michelsen (EUA) - 5 torneios - 310 pontos
- Thiago Agustin Tirante (ARG) - 5 torneios - 300 pontos
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