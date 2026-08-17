João Fonseca se aproxima de premiação extra por atuação em Masters 1000; entenda Ao fim da temporada, a ATP distribui uma 'bolada' aos tenistas com mais pontos conquistados no ano

Nesta segunda-feira (17), a ATP divulgou a atualização do programa "Bonus Pool" - "Piscina de bônus", em português. Nele, é feito um ranking a partir do desempenho de cada tenista na temporada, considerando torneios de Masters 1000 e ATP 500. Com base nisso, é distribuída uma premiação extra para os atletas melhor ranqueados, e é provável que João Fonseca se dê bem. O brasileiro aparece no Top-15 da lista de Masters 1000.

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Ao final das competições desta temporada, a ATP distribuirá 21,5 milhões de dólares (cerca de R$111 milhões) entre os 30 melhores tenistas de Masters 1000 no ano. Quem lidera o ranking é Jannik Sinner, número 1 do mundo, que soma 5000 pontos, tendo vencido todos os cinco torneios que disputou. No 15º lugar, Fonseca acumula 490 em pontuação.

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Já na lista dos ATP 500, a organização distribuirá cerca de 3 milhões de dólares (mais de R$ 15 milhões), apenas aos 10 tenistas melhores colocados. O líder é o norte-americano Ben Shelton, com 1250 pontos.

A temporada de João Fonseca em Masters 1000

João Fonseca já participou de seis Masters 1000 em 2026: Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madri, Roma e Montreal. O melhor desempenho veio no torneio monegasco, em que alcançou as quartas de final. Em Cincinnati, o brasileiro disputa sua sétima competição da categoria e enfrenta o australiano Christopher O'Connell na terceira rodada.

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Com a vitória na estreia em Cincinnati, Fonseca chegou a 10 triunfos em Masters 1000 na temporada. O feito coloca o jovem brasileiro ao lado de Gustavo Kuerten, que também alcançou essa marca em 2003 — último tenista do país a conseguir o número em uma mesma temporada.

Restam apenas dois Masters 1000 no calendário de 2026. O primeiro será disputado em Xangai, na China, de 7 a 18 de outubro, enquanto o último acontecerá em Paris, na França, entre 2 e 8 de novembro.

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João Fonseca bate de forehand no triunfo na estreia em Cincinnati (Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

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Com João Fonseca, confira o ranking de Masters 1000