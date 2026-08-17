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João Fonseca se aproxima de premiação extra por atuação em Masters 1000; entenda

Ao fim da temporada, a ATP distribui uma 'bolada' aos tenistas com mais pontos conquistados no ano

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 18:50
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João Fonseca celebra ponto na vitória na estreia em Cincinnati
João Fonseca celebra ponto na vitória na estreia em Cincinnati (Foto: Matthew Stockman/Getty Images/AFP)

Nesta segunda-feira (17), a ATP divulgou a atualização do programa "Bonus Pool" - "Piscina de bônus", em português. Nele, é feito um ranking a partir do desempenho de cada tenista na temporada, considerando torneios de Masters 1000 e ATP 500. Com base nisso, é distribuída uma premiação extra para os atletas melhor ranqueados, e é provável que João Fonseca se dê bem. O brasileiro aparece no Top-15 da lista de Masters 1000.

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Ao final das competições desta temporada, a ATP distribuirá 21,5 milhões de dólares (cerca de R$111 milhões) entre os 30 melhores tenistas de Masters 1000 no ano. Quem lidera o ranking é Jannik Sinner, número 1 do mundo, que soma 5000 pontos, tendo vencido todos os cinco torneios que disputou. No 15º lugar, Fonseca acumula 490 em pontuação.

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Já na lista dos ATP 500, a organização distribuirá cerca de 3 milhões de dólares (mais de R$ 15 milhões), apenas aos 10 tenistas melhores colocados. O líder é o norte-americano Ben Shelton, com 1250 pontos.

A temporada de João Fonseca em Masters 1000

João Fonseca já participou de seis Masters 1000 em 2026: Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madri, Roma e Montreal. O melhor desempenho veio no torneio monegasco, em que alcançou as quartas de final. Em Cincinnati, o brasileiro disputa sua sétima competição da categoria e enfrenta o australiano Christopher O'Connell na terceira rodada.

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Com a vitória na estreia em Cincinnati, Fonseca chegou a 10 triunfos em Masters 1000 na temporada. O feito coloca o jovem brasileiro ao lado de Gustavo Kuerten, que também alcançou essa marca em 2003 — último tenista do país a conseguir o número em uma mesma temporada.

Restam apenas dois Masters 1000 no calendário de 2026. O primeiro será disputado em Xangai, na China, de 7 a 18 de outubro, enquanto o último acontecerá em Paris, na França, entre 2 e 8 de novembro.

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João Fonseca bate de forehand no triunfo na estreia em Cincinnati
João Fonseca bate de forehand no triunfo na estreia em Cincinnati (Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

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Com João Fonseca, confira o ranking de Masters 1000

    1.
  1. Jannik Sinner (ITA) - 5 torneios - 5000 pontos
    2. 2.
  2. Alexander Zverev (ALE) - 6 torneios -1960 pontos
    3. 3.
  3. Daniil Medvedev (RUS) - 6 torneios - 1220 pontos
    4. 4.
  4. Arthur Fils (FRA) - 5 torneios - 1210 pontos
    5. 5.
  5. Jiri Lehecka (TCH) - 6 torneios - 1110 pontos
    6. 6.
  6. Casper Ruud (NOR) - 6 torneios - 1110 pontos
    7. 7.
  7. Carlos Alcaraz (ESP) - 3 torneios - 1100 pontos
    8. 8.
  8. Ben Shelton (EUA) - 5 torneios - 1080 pontos
    9. 9.
  9. Rafael Jodar (ESP) - 5 torneios - 870 pontos
    10. 10.
  10. Brandon Nakashima (EUA) - 5 torneios - 770 pontos
    11. 11.
  11. Learner Tien (EUA) - 5 torneios - 720 pontos
    12. 12.
  12. Luciano Darderi (ITA) - 6 torneios - 680
    13. 13.
  13. Alexander Blockx (BEL) - 6 torneios - 640 pontos
    14. 14.
  14. Valentin Vacherot (MON)- 5 torneios - 570 pontos
    15. 15.
  15. João Fonseca (BRA) - 6 torneios - 490 pontos
    16. 16.
  16. Cameron Norrie (GBR) - 6 torneios - 470 pontos
    17. 17.
  17. Francisco Cerundolo (ARG) - 6 torneios - 460 pontos
    18. 18.
  18. Martin Landaluce (ESP) - 5 torneios - 450 pontos
    19. 19.
  19. Jakub Mensik (TCH) - 5 torneios - 410 pontos
    20. 20.
  20. Felix Auger-Aliassime (CAN) - 5 torneios - 410 pontos
    21. 21.
  21. Frances Tiafoe (EUA) - 4torneios - 400 pontos
    22. 22.
  22. Flavio Cobolli (ITA) - 6 torneios - 370 pontos
    23. 23.
  23. Tommy Paul (EUA) - 5 torneios - 360 pontos
    24. 24.
  24. Daniel Merida (ESP) - 5 torneios - 340 pontos
    25. 25.
  25. Alex de Minaur (AUS) - 6 torneios - 330 pontos
    26. 26.
  26. Tomas Martin Etcheverry (ARG) - 6 torneios - 330 pontos
    27. 27.
  27. Karen Khachanov (RUS) - 6 torneios - 330 pontos
    28. 28.
  28. Alexander Bublik (CAZ) - 5 torneios - 320 pontos
    29. 29.
  29. Alex Michelsen (EUA) - 5 torneios - 310 pontos
    30. 30.
  30. Thiago Agustin Tirante (ARG) - 5 torneios - 300 pontos
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