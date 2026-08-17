Lesionado, Alcaraz faz treino 'de gala' com foco no US Open
Espanhol treinou por cerca de três horas com o dinamarquês Holger Rune, ex-número 4 do mundo
Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, está afastado das quadras desde abril deste ano, quando sofreu uma inflamação no punho direito no ATP de Barcelona. Com foco em se recuperar a tempo do US Open, o espanhol vem intensificando os treinamentos. Nesta segunda-feira (17), ele foi visto em uma sessão 'de gala' com o dinamarquês Holger Rune, ex-Top 4, sob o forte sol de Múrcia, na Espanha.
🫱🏾🫲🏽 Entrenamiento de gala hoy de Carlos Alcaraz junto con Holger Rune— álvaro (@ALVAR0SANCHEZ) August 17, 2026
Entrenamiento de gran intensidad en una prueba de fuego para ambos
⏳⌛️ pic.twitter.com/7JdO7mwIHX
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Alcaraz e Rune treinaram juntos por cerca de três horas em alta intensidade. O dinamarquês também passa por processo de superação de lesão e busca acelerar o retorno às quadras. Rune sofreu uma grave ruptura do tendão de Aquiles esquerdo em outubro de 2025, durante a semifinal do ATP de Estocolmo.
Ao longo do tempo de recuperação, Alcaraz já adiou seu retorno às competições algumas vezes. Após não se inscrever no Masters 1000 de Montreal e desistir de Cincinnati, ele ainda acredita que pode se recuperar a tempo de disputar o último Grand Slam da temporada, depois de já ter ficado de fora de Roland Garros e Wimbledon, dois dos quatro grandes torneios em 2026. A chave principal do US Open tem início em 30 de agosto.
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Alcaraz cairá no ranking em nova atualização
Fora de torneios há quatro meses, Carlos Alcaraz cairá uma posição no ranking da ATP. Isso porque o espanhol, atual número 2, não defende os pontos pela conquista de Cincinnati no ano passado, e a competição já está em andamento. Assim, Alcaraz será ultrapassado pelo alemão Alexander Zverev na próxima atualização.
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