Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Gabi Guimarães e ex-Sesc Flamengo se destacam em ranking da VNL

Capitã da Seleção Brasileira e a cubana Yonkaira Peña aparecem no Top-10 de maiores pontuadoras da história da Liga das Nações

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 15:09
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Gabi em treino da Seleção para a VNL, em Brasília (Foto: Divulgação/ CBV)
Gabi em treino da Seleção para a VNL, em Brasília (Foto: Divulgação/ CBV)

Nesta segunda-feira (17), a Volleyball World publicou o Top-10 das maiores pontuadoras da história VNL, competição criada em 2018 para substituir o Grand Prix. Entre elas, Gabi Guimarães é a única que representa o Brasil, aparecendo na 5ª posição. Quem fecha a lista é Yonkaira Peña, ponteira da República Dominicana com passagem pelo Sesc RJ Flamengo e pelo Minas.

➡️ Gabi Guimarães se posiciona sobre banimento de Tifanny

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A maior pontuadora da história da Liga das Nações é Magdalena Stysiak, com 1353 pontos. A oposta polonesa é reforço do Osasco para a temporada 2026/27 e promete abrilhantar o vôlei brasileiro. Na segunda posição, aparece Brayelin Martínez, da República Dominicana, com a marca de 1339. Completando o Top-3, a belga Britt Herbots e a turca Ebrar Karakurt estão empatadas com 1328 pontos.

continua após a publicidade

Representante do Brasil no Top-10, Gabi Guimarães disputou seis edições de Liga das Nações, desde 2019 até 2025. Nesse tempo, a ponteira colocou 1192 bolas no chão. A capitã da Seleção Brasileira ficou fora da VNL 2026 por conta de uma lesão na lombar sofrida durante a temporada de clubes, no Conegliano (Itália). Agora, Gabi se recupera com foco no Sul-Americano, que acontece em setembro e vale vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

Gabi Guimarães é capitã da Seleção Brasileira
Gabi Guimarães é capitã da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/ CBV)

Confira o Top-10 de maiores pontuadoras da história da VNL:

    1.
  1. Magdalena Stysiak (Polônia) - 1353 pontos
    2. 2.
  2. Brayelin Martínez (República Dominicana) - 1339 pontos
    3. 3.
  3. Britt Herbots (Bélgica) - 1328 pontos
    4. 4.
  4. Ebrar Karakurt (Turquia) - 1328 pontos
    5. 5.
  5. Gabriela Guimarães (Brasil) - 1192 pontos
    6. 6.
  6. Kiera Van Ryk (Canadá) - 1188 pontos
    7. 7.
  7. Sarina Nishida (Japão) - 1184 pontos
    8. 8.
  8. Xiangyu Gong (China) - 1124 pontos
    9. 9.
  9. Malwina Smarzek (Polônia) - 1117 pontos
    10. 10.
  10. Yonkaira Peña (Cuba) - 1109 pontos

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Sheilla Castro (Foto: Reprodução)

Vôlei

Sheilla apoia Tifanny após já criticar participação de atletas trans

Há 3 horas
Gabi Guimarães é capitã da Seleção Brasileira

Vôlei

Gabi Guimarães diz estar na 'guerra' ao lado de Tifanny

Há 17 horas
A capitã Gabi Guimarães atende os torcedores durante etapa de Brasília da VNL

Vôlei

Gabi Guimarães se posiciona sobre banimento de Tifanny

Há 1 dia
Tifanny abraça Key Alves

Vôlei

Key Alves se pronuncia em apoio a Tifanny: 'Sua luta é nossa'

Há 1 dia
Tifanny posa com flores e o time do Osasco no vestiário da eqipe; todas sorriem

Vôlei

Tifanny se pronuncia após banimento pela CBV: 'Tudo o que eu tenho'

Há 1 dia
Tandara Caixeta em uma de suas partidas pela Seleção Brasileira

Vôlei

Tandara comemora decisão que tira Tifanny da Superliga

Há 1 dia
Mais LANCE!
Tifanny foi eleita a melhor jogadora da partida

Tifanny poderá atuar pelo Osasco no Campeonato Paulista

Tifanny vai poder jogar a Copa Brasil de vôlei feminino (Foto: Reprodução X)

Fabi, Valquíria e mais: nomes do vôlei prestam apoio a Tifanny

Tifanny olha para a esquerda e, com a boca aberta, vibra após marcar ponto pelo Osasco em jogo da Superliga Feminina de vôlei

Banimento de Tifanny pela CBV divide opiniões nas redes sociais

Lucarelli quica a bola de vôlei em jogo da Liga das Nações 2026

Lucarelli volta ao Minas após 13 anos: 'Emoção muito grande'

Tifanny cerra os punhos e ergue o direito durante comemoração de ponto marcado pelo Osasco, em jogo contra o Fluminense pela Copa Brasil feminina de vôlei

Em apoio a Tifanny, Osasco aciona jurídico e avalia nova política da CBV

De frente de camisa azul, Rosamaria e Roberta vibram em ponto do Brasil contra o Japão nas quartas de final da VNL 2026

Brasil conhece adversários nos Sul-Americanos feminino e masculino de vôlei

Tifanny defende o Osasco desde a temporada 2021

CBV muda política e ameaça participação de Tifanny na Superliga

Jogadores da Seleção Brasileira comemoram ponto contra a China na Liga das Nações 2026

Sem Douglas Souza, Seleção Brasileira faz amistosos antes do Sul-Americano

O ponteiro Adriano, do Campinas, encara o bloqueio na final da Superliga Masculina

Superliga de vôlei terá novas regras na temporada 2026/27

Lukas Bergmann está recuperado de lesão na coluna

Recuperado de lesão na coluna, Lukas Bergmann treina com a Seleção

Julia Kudiess sorri para a câmera, sentada e usando um casaco

Um mês após cirurgia, Julia Kudiess detalha recuperação

minas-tenis-clube-volei-feminino-sulamericano-2

Minas x Praia fazem clássico no Campeonato Mineiro em outubro

O técnico José Roberto Guimarães optou pelo time reserva para enfrentar a Tailândia

Zé Roberto é anunciado como novo técnico de Los Angeles na LOVB