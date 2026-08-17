Gabi Guimarães e ex-Sesc Flamengo se destacam em ranking da VNL Capitã da Seleção Brasileira e a cubana Yonkaira Peña aparecem no Top-10 de maiores pontuadoras da história da Liga das Nações

Nesta segunda-feira (17), a Volleyball World publicou o Top-10 das maiores pontuadoras da história VNL, competição criada em 2018 para substituir o Grand Prix. Entre elas, Gabi Guimarães é a única que representa o Brasil, aparecendo na 5ª posição. Quem fecha a lista é Yonkaira Peña, ponteira da República Dominicana com passagem pelo Sesc RJ Flamengo e pelo Minas.

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A maior pontuadora da história da Liga das Nações é Magdalena Stysiak, com 1353 pontos. A oposta polonesa é reforço do Osasco para a temporada 2026/27 e promete abrilhantar o vôlei brasileiro. Na segunda posição, aparece Brayelin Martínez, da República Dominicana, com a marca de 1339. Completando o Top-3, a belga Britt Herbots e a turca Ebrar Karakurt estão empatadas com 1328 pontos.

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Representante do Brasil no Top-10, Gabi Guimarães disputou seis edições de Liga das Nações, desde 2019 até 2025. Nesse tempo, a ponteira colocou 1192 bolas no chão. A capitã da Seleção Brasileira ficou fora da VNL 2026 por conta de uma lesão na lombar sofrida durante a temporada de clubes, no Conegliano (Itália). Agora, Gabi se recupera com foco no Sul-Americano, que acontece em setembro e vale vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

Gabi Guimarães é capitã da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/ CBV)

Confira o Top-10 de maiores pontuadoras da história da VNL:

1 . Magdalena Stysiak (Polônia) - 1353 pontos 2 . Brayelin Martínez (República Dominicana) - 1339 pontos 3 . Britt Herbots (Bélgica) - 1328 pontos 4 . Ebrar Karakurt (Turquia) - 1328 pontos 5 . Gabriela Guimarães (Brasil) - 1192 pontos 6 . Kiera Van Ryk (Canadá) - 1188 pontos 7 . Sarina Nishida (Japão) - 1184 pontos 8 . Xiangyu Gong (China) - 1124 pontos 9 . Malwina Smarzek (Polônia) - 1117 pontos 10 . Yonkaira Peña (Cuba) - 1109 pontos

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