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F1: piloto da Red Bull negocia migrar para Indy, diz site

Yuki Tsunoda perdeu espaço na elite do automobilismo mundial nesta temporada

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 17:05
Atualizado há 1 minutos
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Yuki Tsunoda, da RB, durante treinoem Spielberg, Áustria (foto: Joe Klamar / AFP)
Yuki Tsunoda, da Red Bull, durante treino em Spielberg, Áustria, na F1 2025 (foto: Joe Klamar / AFP)

Piloto de testes e reserva da Red Bull na Fórmula 1, Yuki Tsunoda negocia uma vaga na Indy para a próxima temporada, segundo o portal Motorsport.com. O piloto japonês, titular da escuderia austríaca até o ano passado, busca respirar novos ares e ter mais oportunidades em 2027.

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De acordo com informações, Tsunoda é um dos candidatos à vaga no carro #66 da Meyer Shank Racing, equipe da Indy equipada com motor Honda. O assento ficará livre após Marcus Armstrong ser promovido ao #60, em uma mudança provocada pela saída de Felix Rosenqvist ao final da temporada.

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O japonês de 26 anos já passou por uma experiência em carro da Indy durante um evento promocional. Antes do GP de Las Vegas, no fim de 2024, Tsunoda pilotou um carro preparado pela Chip Ganassi Racing, recebeu orientações do hexacampeão Scott Dixon e completou cerca de 30 minutos de testes em um circuito de aproximadamente 2,1 quilômetros.

Na ocasião, Tsunoda revelou considerar bastante atrativa a possibilidade de competir e viver nos Estados Unidos, embora tenha reconhecido e demonstrado respeito pelos desafios das corridas.

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— Se eu tiver uma oportunidade e sentir que é o momento certo, com certeza adoraria. Gosto dos Estados Unidos, então também não me importaria de morar aqui. Não consigo me imaginar pilotando por mais de duas horas a mais de 350 km/h em todas as voltas. Para mim, isso assusta.

Yuki Tsunoda durante coletiva em Silverstone (foto: Ben STANSALL / AFP)
Yuki Tsunoda durante coletiva em Silverstone na F1 2025 (foto: Ben STANSALL / AFP)

Apesar das conversas avançadas entre Tsunoda e a Indy, Mike Shank, coproprietário da MSR, afirmou que a equipe ainda não tomou a decisão sobre quem será o novo dono do carro #66.

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— Ainda não decidimos nada. Estamos conversando com todos de todas as categorias do automobilismo que sejam comparáveis ou pertinentes à Indy. Ainda estamos avaliando os interessados e analisando todo tipo de opção.

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Trajetória de Yuki Tsunoda na Fórmula 1

Tsunoda estreou na Fórmula 1 em 2021, acumulando 111 etapas disputadas. Entre 2021 e 2024, correu pela AlphaTauri/Racing Bulls e, em 2025, foi promovido para a equipe principal ao lado de Max Verstappen na Red Bull. O japonês terminou o Mundial de Pilotos apenas na 17ª colocação e, neste ano, perdeu espaço e foi substituído por Isack Hadjar, assumindo o posto de piloto reserva e de testes da equipe.

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