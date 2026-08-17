Com Brasil no topo e cinturões, UFC anuncia novos eventos para 2026 Alexander Volkanovski e Petr Yan defendem os títulos dos penas e dos galos

O UFC já tem compromisso marcado com os fãs até o fim da temporada de 2026. Durante o evento numerado deste sábado (15), a organização anunciou três cards para os meses de setembro, outubro e novembro. A programação conta com dois brasileiros em lutas principais, além de duas disputas de cinturão de Alexander Volkanovski e Movsar Evloev.

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No dia 26 de setembro, Raoni Barcelos será o protagonista do UFC Vegas 121 ao lado do mexicano Raul Rosas Jr. A disputa acontece no Meta Apex, em Las Vegas. Os dois chegam em excelente fase no peso-galo (até 61,2 kg), com cinco vitórias consecutivas cada. A diferença, porém, está na idade: enquanto o brasileiro tem 39 anos, o rival é 17 anos mais jovem.

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No mês seguinte, as atenções voltam para o UFC 333. O card contará com duas disputas de cinturão: no peso-pena (até 65,8 kg), Alexander Volkanovski encara Movsar Evloev, enquanto, no peso-galo, Petr Yan faz a trilogia contra Merab Dvalishvili.

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O Brasil retorna ao protagonismo do Ultimate no dia 7 de novembro. No UFC Vegas 124, Gabriel Marretinha enfrenta o norte-americano Sean Brady em luta válida pelo peso-meio-médio (até 77,1 kg). Enquanto o brasileiro vem de cinco triunfos seguidos, o rival tem uma vitória e uma derrota nas últimas duas lutas.

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