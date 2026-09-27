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Confira todos os atletas campeões do Mr. Olympia de 2026

A competição terminou na madrugada deste domingo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
27/09/2026 08:00
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Vencedores da Classic 2026
Vencedores da Classic 2026 (Foto: Divulgação Mr Oympia)

Na madrugada deste domingo (27), foram conhecidos os últimos campeões do Mr. Olympia de 2026. Na sexta-feira, as brasileiras conquistaram dois títulos, e Ramon Dino ficou no Top-3 da Classic Physique.

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Na categoria mais importante, a Open, Nick Walker surpreendeu e superou os campeões Samson Dauda e Derek Lunsford.

Confira os campeões do Mr. Olympia de 2026

Classic Physique: Niall leva o título, Ramon Dino fecha no top-3

Niall Darwen conquistou o título da Classic Physique Olympia, deixando Mike Sommerfeld com o vice-campeonato. Ramon Dino, campeão da categoria, ficou na terceira posição, seguido por Wesley Vissers em quarto e Ruff Diesel em quinto.

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Wellness: Eduarda Bezerra é bicampeã, Isa Nunes pega top-2

Eduarda Bezerra confirmou o favoritismo e venceu a Wellness Olympia pela segunda edição consecutiva, com Isa Nunes na segunda colocação. Elisa Alcantara ficou em terceiro, Leonida Ciobu em quarto e a brasileira Rayane Fogal fechou o top-5.

Vencedoras da Wellness 2026
Vencedoras da Wellness 2026 (Foto: Divulgação Mr. Olympia)

Ms. Olympia: Andrea Shaw crava o sétimo título, Leyvina repete top-3

Andrea Shaw ampliou seu domínio na categoria e conquistou o sétimo título da carreira, com Ashley Lynnette Jones em segundo lugar. A brasileira Leyvina Rodrigues Barros repetiu o terceiro lugar.

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212 Olympia: Keone Pearson é campeão, Lucas Garcia fica no top-2

Keone Pearson levou o título da 212 Olympia, superando o brasileiro Lucas Garcia, que ficou com o vice-campeonato após uma apresentação sólida, com pernas definidas e boa dorsal. Shaun Clarida terminou em terceiro, o também brasileiro Vitor Porto em quarto e Nihat Kaya fechou o top-5. Keone e Lucas protagonizaram os principais confrontos nas finais, dividindo o centro do palco.

Figure Olympia: Lola Montez fatura o título

Lola Montez venceu a Figure Olympia, sagrando-se campeã da categoria.

Women's Physique: Natália Coelho conquista o tricampeonato

Natália Coelho confirmou o favoritismo e faturou seu terceiro título consecutivo. A brasileira Zama Benta ficou com o vice-campeonato, seguida por Sarah Villegas em terceiro, Julia Cabarcos em quarto e Brooke Walker em quinto, antes da apresentação individual da campeã fechar a categoria.

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Brasileira pega top-2 na Fit Model

Categorias estreante na competição, a vencedora da Fit Model do Mr Olympia de 2026 foi a estadunidense Shealynn Burnett. A brasileira Gabriela Queiroz ficou no top-2.

Bikini

Jasmine Gonzalez conquista a categoria em uma final acirradíssima com Maureen Blanquisco, que ficou com o top-2. Na sequência, vieram Aimee Delgado, Lauralie Chapados e Ashlyn Little.

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Wheelchair 

O australiano Blake Colleton venceu a categoria e desbancou o então campeão James Berger. O brasileiro Gorila Albino, que ficou no top-4 em 2025, não chegou às finais.

Fitness

Michelle Fredua Mensah conquista o título da categoria pela segunda edição seguida do Mr. Olympia.

Men's Physique

Ryan Terry é tetracampeão depois de embate forte com Ali Bilal, do Afeganistão, que ficou no top-2.

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