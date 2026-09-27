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Adenízia lamenta 'baixa de guarda' do Praia Clube contra Sesc Flamengo

Capitã analisou derrota de virada para o Rubro-Negro na final da Copa Supervôlei

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 06:00
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Adenízia comemora ponto em Sesc RJ Flamengo x Praia Clube
Adenízia comemora ponto em Sesc RJ Flamengo x Praia Clube (Foto: Divulgação/Copa Supervôlei)

A noite deste sábado (26) parecia caminhar para um final feliz para o Praia Clube, mas o jogo que valeu o título da Copa Supervôlei tomou outros contornos. Após abrir 2 sets a 0, o time de Uberlândia cedeu a virada e ficou com o vice-campeonato do torneio amistoso na Arena Niterói. Ao fim da cerimônia de premiação, Adenízia lamentou os erros da equipe, mas manteve os pés no chão quanto ao começo de temporada.

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Na visão da capitã, a derrota de virada, nas parciais 18/25, 23/25, 25/20, 25/22 e 15/10, passou por uma "baixa de guarda" do Praia Clube frente a um Sesc RJ Flamengo que se encontrou na partida aos poucos.

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— Eu acho que a partida começou muito bem para a gente; a gente começou agressiva, começou solta, sorrindo, vibrando. No decorrer, elas começaram a agredir mais e a gente começou a pesar mais. A gente começou a baixar a guarda; isso não pode acontecer. Jogo assim, tem que ser pressão o tempo inteiro, do início ao fim.

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O atual campeão da Superliga conta com nove reforços para a temporada 2026/27 e, para Adenízia, esse é um fator que precisa ser levado em consideração ao analisar a campanha do Praia Clube na Copa Supervôlei. No triangular amistoso, o time estreou com vitória sobre o Fluminense por 3 sets a 1 (25/23, 28/30, 25/14 e 25/13) e amargou o revés para o Sesc RJ Flamengo na partida que valeu o título. Ainda em meio à adaptação, segundo a central, fica a lição de precisar entrar focado em todos os compromissos.

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— É só o primeiro da temporada, a gente está começando agora. A equipe é nova, são nove meninas chegando que têm que se adaptar a esse ambiente. Mas jogos assim contra o Flamengo, como vai ser Osasco, Minas e outras equipes aí grandes, a gente precisa entrar focada, focada o tempo inteiro. Esse ano não tem nenhum time fácil para a gente. A gente tem que entrar com agressividade do primeiro set até o final.

Praia Clube x Sesc RJ Flamengo na final da Copa Supervôlei
Praia Clube x Sesc RJ Flamengo na final da Copa Supervôlei (Foto:Paula Reis/Flamengo)

Os nove reforços do Praia Clube para a temporada são: Sofya Kuznetsova, Andrea Mitrovic, Drussyla, Fabíola, Sabrina, Carla, Lara Nobre, Lanna Gabriella e Ana Carolina. Já em comparação à temporada passada, seis nomes permaneceram: Adenízia, Macris, Milla, Michelle Pavão, Natinha e Suelen.

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Praia Clube e Sesc RJ Flamengo já têm 'revanche' marcada

Exatamente uma semana depois do jogo deste sábado (26), que valeu o título da Copa Supervôlei, Sesc RJ Flamengo e Praia Clubes voltam a se enfrentar. No dia 3 de outubro, como mais uma forma de preparação para a Superliga, as equipes protagonizam um amistoso em Campo Bom, no Rio Grande do Sul, às 19h (de Brasília). Para Adenízia, o fundamental que o Praia Clube mostre evolução no reencontro entre as equipes.

- Vai ser mais um jogo difícil, isso a gente pode esperar. Mas a gente não pode cometer os mesmos erros que nós cometemos agora; precisamos mostrar que nós evoluímos como equipe.

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