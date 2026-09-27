A noite deste sábado (26) parecia caminhar para um final feliz para o Praia Clube, mas o jogo que valeu o título da Copa Supervôlei tomou outros contornos. Após abrir 2 sets a 0, o time de Uberlândia cedeu a virada e ficou com o vice-campeonato do torneio amistoso na Arena Niterói. Ao fim da cerimônia de premiação, Adenízia lamentou os erros da equipe, mas manteve os pés no chão quanto ao começo de temporada.

Na visão da capitã, a derrota de virada, nas parciais 18/25, 23/25, 25/20, 25/22 e 15/10, passou por uma "baixa de guarda" do Praia Clube frente a um Sesc RJ Flamengo que se encontrou na partida aos poucos.

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— Eu acho que a partida começou muito bem para a gente; a gente começou agressiva, começou solta, sorrindo, vibrando. No decorrer, elas começaram a agredir mais e a gente começou a pesar mais. A gente começou a baixar a guarda; isso não pode acontecer. Jogo assim, tem que ser pressão o tempo inteiro, do início ao fim.

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O atual campeão da Superliga conta com nove reforços para a temporada 2026/27 e, para Adenízia, esse é um fator que precisa ser levado em consideração ao analisar a campanha do Praia Clube na Copa Supervôlei. No triangular amistoso, o time estreou com vitória sobre o Fluminense por 3 sets a 1 (25/23, 28/30, 25/14 e 25/13) e amargou o revés para o Sesc RJ Flamengo na partida que valeu o título. Ainda em meio à adaptação, segundo a central, fica a lição de precisar entrar focado em todos os compromissos.

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— É só o primeiro da temporada, a gente está começando agora. A equipe é nova, são nove meninas chegando que têm que se adaptar a esse ambiente. Mas jogos assim contra o Flamengo, como vai ser Osasco, Minas e outras equipes aí grandes, a gente precisa entrar focada, focada o tempo inteiro. Esse ano não tem nenhum time fácil para a gente. A gente tem que entrar com agressividade do primeiro set até o final.

Praia Clube x Sesc RJ Flamengo na final da Copa Supervôlei (Foto:Paula Reis/Flamengo)

Os nove reforços do Praia Clube para a temporada são: Sofya Kuznetsova, Andrea Mitrovic, Drussyla, Fabíola, Sabrina, Carla, Lara Nobre, Lanna Gabriella e Ana Carolina. Já em comparação à temporada passada, seis nomes permaneceram: Adenízia, Macris, Milla, Michelle Pavão, Natinha e Suelen.

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Praia Clube e Sesc RJ Flamengo já têm 'revanche' marcada

Exatamente uma semana depois do jogo deste sábado (26), que valeu o título da Copa Supervôlei, Sesc RJ Flamengo e Praia Clubes voltam a se enfrentar. No dia 3 de outubro, como mais uma forma de preparação para a Superliga, as equipes protagonizam um amistoso em Campo Bom, no Rio Grande do Sul, às 19h (de Brasília). Para Adenízia, o fundamental que o Praia Clube mostre evolução no reencontro entre as equipes.

- Vai ser mais um jogo difícil, isso a gente pode esperar. Mas a gente não pode cometer os mesmos erros que nós cometemos agora; precisamos mostrar que nós evoluímos como equipe.