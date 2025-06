Como foi o desempenho de João Fonseca no saibro em 2025

Com a derrota para o britânico Jack Draper, quinto do mundo, na terceira rodada de Roland Garros, neste sábado, João Fonseca, a princípio, não tem mais torneios no saibro em 2025. Nesse piso, em torneios ATP, o brasileiro, de 18 anos, soma 8 vitórias em 12 partidas na temporada.



- Minha cabeça está muito boa, perdendo hoje, um pouco abalado, mas feliz com a semana que tive. Acabou a gira no saibro, agora partir pra grama. Acho legal na grama, divertido, maneiro. É seguir trabalhando, acreditando e seguir com essa pegada - disse o número 1 do Brasil e 65º do mundo, cujo próximo torneio é em Halle, na Alemanha, a partir do dia 16 de junho.



A temporada do pupilo do técnico Guilherme Teixeira no piso lento começou em grande estilo, com o título do ATP 250, em Buenos Aires. Foram nada menos que quatro anfitriões derrotados pelo campeão, com destaque para Francisco Cerundolo (28º do mundo), na final. Nas quartas, o confronto mais dramático, com dois match-points salvos diante de Mariano Navone (47º, vídeo abaixo).



Dois dias depois de se tornar o mais jovem brasileiro campeão de ATP, o carioca caiu na estreia do Rio Open, diante do francês Alexandre Muller (80º), seu primeiro algoz nesse piso.

- Do mesmo jeito, não faltou esforço, faltou um pouco de experiência, de como lidar nos começos de sets, dos games. Talvez tenha jogado um pouco errado no começo dos sets. então, é seguir trabalhando, conversar com meu time, visualizar o jogo novamente, ver o que falhei e seguir trabalhando - disse o mais jovem brasileiro desde 1963 a vencer duas partidas no Grand Slam francês.

Draper diz que João Fonseca estará no topo

Ausente do Masters 1000 de Monte Carlo, João Fonseca voltou ao saibro em Madri, derrotando o dinamarquês Elmer Moller (114º). Na rodada seguinte, derrota em dois tiebreaks diante do americano Tommy Paul (12º). De longe, foi a derrota nesse piso que o jovem tenista vendeu mais caro em 2025, obrigando o rival a salvar dois breaks em cada set.



Depois, João Fonseca sofreu, em Roma, sua primeira derrota em Masters até hoje: méritos para o húngaro Fabian Marozsan (61º).

Em sua primeira participação em Roland Garros, o mais jovem brasileiro a vencer duas partidas no torneio bateu o polonês Hubert Hurkacz (28º) e o anfitrião Pierre-Hugues Herbert (147º).





O britânico Jack Draper comemora mais uma vitória sobre João Fonseca (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

Como está a chave masculina de Roland Garros (Reprodução)