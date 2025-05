Sem time principal, Brasil é ouro no conjunto no Pan de Ginástica Rítmica

O Brasil encerrou o dia de competições pelo Pan-Americano de Ginástica Rítmica, em Assunção, com medalha de ouro. Neste sábado (31), o conjunto brasileiro teve a melhor nota na série mista com três bolas e dois arcos, e garantiu a medalha de ouro na classificação geral. Canadá e Estados Unidos completaram o pódio.

A série mista, embalada pelo sucesso 'Evidências', da dupla Chitãozinho e Xororó, rendeu 24.300 pontos. Somando com os 22.700 pontos da série com 5 fitas, apresentada na sexta-feira (30), o Brasil terminou com 44.000 pontos na classificação geral.

O Campeonato Pan-Americano serve como classificatório para o Mundial da modalidade, no Rio de Janeiro e, já garantido como país sede, o Brasil aproveita a competição para dar rodagem a atletas jovens. A equipe formada por Julia Kurunczi, Keila Santos, Lavínia Silvério, Maria Fernanda Moraes, Marianne Giovacchini e Rhayane Brum tem média de idade de 17 anos.

Final por aparelhos

Neste domingo (1), as ginastas voltam a competir nas finais por aparelhos, tanto no individual quanto no conjunto. O time brasileiro entra em ação a partir das 11h10 (horário de Brasília), com a final da série simples, com 5 fitas.

Brasil levou equipe jovem para o Pan-Americano (Foto: Melogym/ CBG)

Dobradinha no pódio do individual

Mais cedo neste sábado (31), o Brasil levou duas ginastas ao pódio do individual geral. Babi Domingos, finalista olímpica em Paris, ficou com a medalha de prata, enquanto Giovanna Santos faturou o bronze. Além das medalhas, as atletas garantiram a classificação para as finais dos quatro aparelhos (bola, arco, fita e maças).

Programação do Pan de Ginástica Rítmica

Domingo (1)