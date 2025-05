A primeira semana de Roland Garros chegou ao fim neste sábado (31). Sem surpresas no masculino, todos os duelos da quarta rodada foram definidos. Jack Draper derrotou João Fonseca com tranquilidade por 6/2, 6/4 e 6/2, em 1h46m. Terceiro do mundo, Alexander Zverev superou segundo set difícil e bateu o italiano Flavio Cobolli, com parciais de 6/2, 7/6 (7-4) e 6/1. Jannik Sinner atropelou Jiri Lehecka por 6/0, 6/1 e 6/2. Fechando o dia, Novak Djokovic venceu Filip Misolic por 6/3,6/4 e 6/2.

Derrota de João Fonseca

Aos 18 anos, o carioca João Fonseca fez sua estreia no Grand Slam francês, alcançando o melhor ranking da carreira: 54º, superando a marca anterior de 59º em março. Desde 1963, com Thomaz Koch, um brasileiro tão jovem não vencia dois jogos em Paris. Apesar de não ter demonstrado a mesma intensidade dos jogos anteriores e cometido alguns erros, Fonseca enfrentou um rival eficiente no contra-ataque.

O britânico Draper, número 5 do mundo, quebrou o saque do brasileiro no terceiro game, abrindo 3/1 e, em seguida, fechando a primeira parcial em 6/2 após 28 minutos. Na segunda parcial, Fonseca começou confirmando o serviço, mas Draper conquistou uma quebra crucial e fechou em 6/4. No terceiro set, Draper manteve a regularidade, quebrando o saque de Fonseca novamente, e fechou o jogo sem dificuldades.

Passeio de Jannik Sinner

Jannik Sinner, sem perder sets, avançou de forma implacável para as oitavas de final em Roland Garros, derrotando o tcheco Jiri Lehecka, número 34 do mundo, por 6/0, 6/1 e 6/2 em apenas 1h34min. O italiano, que é o número 1 do mundo e atual campeão do US Open e do Australian Open, acumula agora 17 vitórias consecutivas em torneios do Grand Slam, não perdendo desde as quartas de final de Wimbledon do ano passado para Daniil Medvedev. Nas oitavas, Sinner enfrentará o russo Andrey Rublev (#15), que avançou por WO após a desistência do francês Arthur Fils (#14) devido a dores nas costas.

Sem sustos para Zverev

Pela oitava vez consecutiva, Alexander Zverev alcançou as oitavas de final de Roland Garros. O alemão, atual vice-campeão e semifinalista desde 2021, superou um segundo set desafiador para vencer o italiano Flavio Cobolli com parciais de 6/2, 7/6 (7-4) e 6/1. Perdendo apenas um set em suas três partidas até agora, Zverev, número 3 do mundo, enfrentará o holandês Tallon Griekspoor em seu 10º confronto. Griekspoor venceu o norte-americano Ethan Quinn em cinco sets, com parciais de 4/6, 6/1, 6/7 (2-7), 6/1 e 6/4. Zverev lidera o histórico de confrontos contra Griekspoor por 7 a 2, mas foi derrotado por ele em Indian Wells este ano, vencendo em três sets apertados em Munique dias atrás.

Djokovic

Novak Djokovic mantém vivo o sonho do tetracampeonato em Roland Garros, após conquistar o título em 2016, 2021 e 2023. Ele avançou para as oitavas de final ao derrotar o austríaco Filip Misolic por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/2. Nas oitavas, Djokovic enfrentará o britânico Cameron Norrie, que venceu Jacob Fearnley também por 3 a 0.

No primeiro set, Djokovic começou forte, abrindo 5 a 2 com duas quebras de serviço e fechando em 6/3. O segundo set foi mais equilibrado, mas Djokovic conseguiu uma quebra crucial no quinto game, vencendo por 6/4.

No terceiro set, Djokovic rapidamente abriu 2/0 e, com mais uma quebra, ampliou para 5/2. Ele finalizou o jogo ao sacar para fechar o set em 6/2, garantindo sua vaga nas oitavas de final.

Outros jogos deste sábado (31)

Alexander Bublik x Henrique Rocha - 7/5, 6/1 e 6/2

x Henrique Rocha - 7/5, 6/1 e 6/2 Andrey Rublev x Arthur Fils - WO

x Arthur Fils - WO Tallon Griekspoor x Ethan Quinn - 4/6, 6/1, 6/7 (2/7), 6/1 e 6/4

x Ethan Quinn - 4/6, 6/1, 6/7 (2/7), 6/1 e 6/4 Cameron Norrie x Jacob Fearnley - 6/3, 7/6 (7/1) e 6/2

