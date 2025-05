Portal diz que Cristiano Ronaldo jogará o Mundial de Clubes

De acordo com o UOL, o craque Cristiano Ronaldo negocia com clubes mexicanos para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA. A informação é de que a passagem será curta e durará apenas durante o torneio. Desta forma, os planos do jogador seriam voltar para a Arábia Saudita após a competição. O contrato do português com o Al-Nasr vai até o dia 30 de junho.

Cristiano Ronaldo chegou a ser especulado em clubes brasileiros após uma temporada frustrante do Al Nasr. As especulações eram de que o jogador estaria com desejo de disputar o Mundial de Clubes. Com isso, o nome do português foi especulado no Flamengo e no Botafogo.

Em entrevista, o diretor de futebol do Flamengo José Boto tratou de negar o interesse do rubro-negro em CR7 e os rumores de uma possível negociação esfriaram.

O nome de Cristiano Ronaldo também foi especulado no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Fontes do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita informaram que o clube saudita estava negociando com o jogador.

Al-Nasr ainda quer renovar com Cristiano Ronaldo

Mesmo com todo esse barulho, o Al-Nasr ainda não desistiu da renovação com o jogador. Fernando Hierro, lenda do futebol espanhol e diretor do clube saudita, disse que quer a permanência de Cristiano Ronaldo.

— Cristiano está agora com sua seleção, com alguns dias de descanso, tem contrato até 30 de junho, e seguiremos trabalhando para que todas as partes cheguem a um acordo. Sem dúvida, está sendo feito um esforço para que ele continue. A força com que todo o país está se mobilizando para que ele fique também será muito importante para ele — afirmou Hierro.