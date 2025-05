Mais jovem brasileiro desde 1963 a vencer as duas primeiras rodadas em Roland Garros, João Fonseca, aos 18 anos, tenta ir ainda mais longe neste sábado. O desafio será o britânico Jack Draper, 5º do mundo, em torno das 10h (de Brasília). Pelas duas vitórias até aqui, o número 1 do Brasil já garantiu uma premiação de 168 mil euros (R$ 1,09 milhão).





➡️ Galeria de imagens: A vitória de João Fonseca na segunda rodada de Roland Garros

No Grand Slam francês, cada um dos 128 tenistas que jogam a rodada inicial de simples embolsam 78 mil euros (R$ 506 mil). Na segunda rodada, a premiação é de 117 mil euros (R$ 759 mil) .

Caso passe pelo favorito britânico, o jovem brasileiro vai garantir 265 mil euros (R$ 1,71 milhão).



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte





Abaixo, em euros, a premiação de Roland Garros:





Campeão €2,550,000

Finalista €1,275,000

Semifinalista €690,000

Quartas de final €440,000

Oitavas de final €265,000

Terceira rodada €168,000

Segunda rodada €117,000

Primeira rodada €78,000

João Fonseca exalta mentalidade



Sobre a vitória de quinta-feira, sobre o anfitrião Pierre-Hugues Herbert (147º), o carioca, de 18 anos, celebrou a postura

- Eu precisava ser mais corajoso, fazer alguma coisa diferente e ser mais agressivo nos ralis, comandar mais nas entradas dos pontos. Então foi isso que eu fiz. No segundo set eu tive que me manter positivo porque ele fazia saques que eu não conseguia devolver - disse o número 65 do mundo, que já garantiu o melhor ranking da carreira: 54º, por conta das duas vitórias até aqui. Caso vença mais jogos, a subida será ainda maior, obviamente.

- Foi o diferencial da partida: a mentalidade. De querer mais, de ter a coragem, de ter a iniciativa de comandar o ponto - continuou o carioca.

Até hoje, João Fonseca só jogou uma partida de cinco sets em torneios de ATP, na segunda rodada do Aberto da Austrália, na derrota para o italiano Lorenzo Sonego, em janeiro. Ainda assim, o jovem brasileiro parecia um veterano em mais uma convincente atuação:

- Um jogo, ainda mais de cinco sets, pode reverter muito rápido. O tênis é 60% mental, 30% físico e 10% técnico.



Na estreia, na terça-feira, a vítima de Fonseca foi o polonês Hubert Hurkacz, 28º do mundo e ex-top 6, de 28 anos.



O brasileiro é o mais jovem desde 2005 a alcançar a terceira rodada de Roland Garros sem perder sets. O último foi ninguém menos do que o recordista de títulos (14), o espanhol Rafael Nadal.



A quadra 14 de Roland Garros lotada para o jogo entre João Fonseca e o francês Pierre-Hugues Herbert (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)