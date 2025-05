Pilotos da F1 celebram vitória do PSG na Champions League; veja

A final da Champions League animou o sábado (31) dos fãs do esporte em várias partes do mundo, que celebraram o título inédito do Paris Saint-Germain. Entre os torcedores felizes, os franceses Pierre Gasly e Isack Hadjar compartilharam momentos da festa de comemoração. Os pilotos da Fórmula 1 se reuniram para assistir ao jogo com amigos na Espanha, onde será a corrida neste domingo (1º).

Nos registros divulgados por Gasly, o piloto da Alpine esteve junto de Hadjar, da Racing Bulls, para comemorar o título histórico para o PSG na Champions League. Ambos são franceses e não esconderam que torciam fortemente para o atual campeão da Ligue 1.

Apesar de estarem ligados a Fórmula 1, não é a primeira vez que os atletas expressam o amor pelo futebol. Gasly e Hadjar, inclusive, participaram do amistoso entre duas equipes: a Nazionale Piloti (time dos pilotos) e a Star Team MC (formada por celebridades). O tradicional jogo aconteceu antes do GP de Mônaco, no Estádio Louis II, casa do AS Mônaco.

Forte classificação dos pilotos no GP da Espanha

Para dar sequência na F1 2025, Pierre Gasly e Isack Hadjar estiveram em ação no Circuito da Catalunha neste sábado (31), antes mesmo da final da Champions League. Os pilotos impressionaram nas qualificatórias e finalizaram dentro do top-10 no grid de largada para a corrida do GP da Espanha deste domingo (1º).

A frente dos companheiros de equipe, tanto Gasly quanto Hadjar superaram o Q1 e o Q2 para ter a chance de lutar pela pole position na etapa final da classificação. O novato da Racing Bulls foi melhor apenas que Fernando Alonso na ocasião e largará da nona posição. Enquanto o piloto da Alpine levou a melhor entre os dois franceses, garantindo a oitava colocação, com 0,2 segundos a menos.

Já na parte que define o pole position, Norris e Piastri disputaram roda a roda nos últimos minutos. Quem levou a melhor foi o australiano Oscar Piastri, que mais uma vez larga na frente na F1. O top três ficou com Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen.