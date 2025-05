Atitude de Deyverson em derrota do Fortaleza na Libertadores viraliza: ‘Certeza?’

O atacante Deyverson, do Fortaleza, viralizou na noite da última quinta (29), na derrota diante do Racing-ARG. O jogador foi provocado pelos torcedores argentinos e rebateu fazendo o sinal de "1" para si e de "0" para a torcida rival. Na web, internautas interpretaram que o centroavante teria provocado os adversários supondo que os mesmos não tivessem conquistado uma Libertadores. Contudo, o Racing foi campeão do torneio em 1967.

Veja as reações nas redes sociais:

Fortaleza sofre gol no fim, mas avança

O Fortaleza entrou em campo na Argentina sabendo que poderia ser eliminado da Libertadores em caso de derrota. A torcida, além de acompanhar a partida do Tricolor, ficou de olho no duelo entre Colo-Colo e Bucaramanga.

Diante do Racing, o Leão criou chance logo nos primeiros minutos, em chute para fora de Marinho. Os mandantes chegaram com perigo em finalização de González, que foi espalmada por João Ricardo. O arqueiro também defendeu a tentativa de Martirena.

Enquanto isso, em Santiago, o Bucaramanga perdia e estava com um jogador a menos. Ao longo da primeira etapa, o Fortaleza ajustou a marcação e passou a permitir menos espaços para o Racing, que buscava confirmar sua liderança.

No 2º tempo, o Racing aumentou a pressão pelo gol e colocou em campo nomes como Salas e Zaracho. O Fortaleza, que já estava se classificando, baixou as suas linhas e seguiu na espera por um contra-ataque decisivo.

Vojvoda renovou o fôlego do ataque promovendo as entradas de Lucca Prior e Deyverson. Mesmo assim, o time pouco chegava à frente. O Racing tentava abrir o placar, mas parava na organização defensiva dos brasileiros.

Martirena acertou o travessão e, já nos últimos instantes, o Racing abriu o placar. Martínez aproveitou lançamento de Di Cesare, dominou e acertou uma bicicleta de rara felicidade. Como o Bucaramanga perdeu para o Colo-Colo, os cearenses conseguiram avançar de toda forma.