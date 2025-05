Real Madrid anuncia a saída de jogador multicampeão pelo clube

O Real Madrid oficializou, nesta sexta-feira (30), a saída do zagueiro Jesús Vallejo. O jogador espanhol, que estava no clube desde 2015, embora tenha passado por diversos empréstimos, se despede como agente livre após cinco temporadas efetivas no elenco principal. O anúncio foi feito por meio de comunicado oficial do clube.

Apesar da longa ligação com o clube, Vallejo teve participação limitada dentro de campo. Nesta temporada da La Liga, por exemplo, atuou em apenas quatro partidas - três delas já na reta final do campeonato. Mesmo diante de baixas no setor defensivo, o zagueiro continuou fora dos planos do técnico Carlo Ancelotti, reflexo da falta de confiança da comissão técnica e de seu histórico de lesões.

- O Real Madrid agradece a Jesús Vallejo sua profissionalidade, seu compromisso e seu trabalho, e deseja a ele e à sua família o melhor nesta nova etapa da sua vida - declarou o clube em nota oficial.

Saída discreta, mas com currículo vitorioso no Real Madrid

Embora pouco utilizado, Vallejo deixa o Real Madrid com um currículo invejável. Durante suas cinco temporadas no time principal, conquistou 13 títulos, incluindo 2 Champions League, 4 Mundiais de Clubes da Fifa, 1 La Liga, 1 Copa do Rei, 3 Supercopas da Europa e 2 Supercopas da Espanha. Um armário de troféus que poucos jogadores no mundo conseguem igualar.

Benzema recebe a marcação de Jesús Vallejo no primeiro treino do Real em Abu Dhabi (Foto: Giuseppe Cacace / AFP)

Revelado pelo Real Zaragoza, clube pelo qual estreou como profissional, Vallejo foi contratado pelo Real Madrid em julho de 2015. No entanto, sua trajetória incluiu passagens por empréstimo ao próprio Zaragoza, Eintracht Frankfurt (Alemanha), Wolverhampton (Inglaterra) e Granada (Espanha).

