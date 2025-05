A Aston Martin não poderá contar com Lance Stroll para a corrida do Grande Prêmio da Espanha e terá apenas um piloto neste domingo (1º). Em caso de desfalque, a equipe pode contar o reserva para seguir com as atividades, a menos que a qualificatória já tenha acontecido, o que foi o caso. O brasileiro Felipe Drugovich seria o nome de escolha, mas a participação do canadense na quali eliminou suas chances de estrear em uma corrida da Fórmula 1.

continua após a publicidade

➡️ F1: Bortoleto faz melhor posição no grid da carreira; Piastri é pole na Espanha

Apesar da ausência de Lance Stroll, a equipe não poderá escalar outro piloto para o GP da Espanha. O brasileiro Felipe Drugovich, piloto reserva da Aston Martin, está disponível, mas impedido de correr por não ter participado da classificação. A etapa é obrigatória para garantir presença no grid de largada, conforme determina o regulamento da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

O tempo de classificação registrado por Stroll permanece válido para a equipe, o que inviabiliza a substituição direta. Assim, a Aston Martin terá apenas Fernando Alonso representando o time na corrida deste domingo, e o grid contará com 19 pilotos

continua após a publicidade

Já para a próxima etapa da temporada, o GP do Canadá, Drugovich surge como o principal candidato à vaga na Aston Martin, caso Stroll não se recupere a tempo da lesão. O desempenho do canadense nos próximos dias será decisivo para definir se a equipe precisará recorrer ao reserva brasileiro no circuito de Montreal.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Entenda lesão de Lance Stroll

Após as atividades de sábado (31), a Aston Martin anunciou que Lance Stroll não participará da corrida do GP da Espanha. O piloto canadense voltou a sentir dores na mão e foi afastado da etapa deste domingo (1º) pela equipe médica da equipe. Garantido no Q2, ele havia terminado na 14ª colocação nas qualificatórias, enquanto seu companheiro Fernando Alonso ficou em 10º.

continua após a publicidade

A escuderia divulgou que o piloto vem sofrendo com dores na mão e no punho pelas últimas seis semanas, desde antes do GP de Miami. Vale destacar que Stroll disputou três etapas durante esse período. Segundo o médico do canadense, a lesão está diretamente ligada a uma cirurgia feita em 2023.

Veja nota da Aston Martin na íntegra

"Ao longo das últimas seis semanas, Lance vem sentindo dores na mão e no punho, que, segundo seu médico, estão relacionadas ao procedimento pelo qual ele passou em 2023.

Como resultado, sua equipe médica confirmou que ele não correrá amanhã e que passará por um procedimento para corrigir esses problemas, antes de focar em sua recuperação".