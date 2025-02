João Fonseca frustra torcida e cai na estreia no Rio Open

A estreia de João Fonseca foi de longe a mais esperada pelos milhares de fãs que praticamente lotaram a quadra central do Rio Open na noite desta terça-feira (18). Mas o fenômeno do tênis brasileiro, que esta semana chegou à posição número 68 no ranking da ATP, não foi páreo para o francês Alexandre Muller, 60º no mundo. Com parciais de 6/1 e 7/6, Fonseca perdeu por 2 sets a 0 em 1h32 de jogo e deu adeus ao torneio logo na primeira rodada.

Mesmo que o público estivesse todo ao lado de João Fonseca, Muller soube manter a concentração do início ao fim do primeiro set. Quebra de serviço atrás de quebra de serviço, o francês chegou a abrir 5 a 0 e ameaçou um "pneu", para incredulidade da torcida brasileira.

Aparentemente nervoso, João Fonseca só conseguiu encaixar algumas bolas e esboçar uma reação no quinto game, quando confirmou seu serviço. Mas isso de pouco adiantou, porque, na sequência, Alexandre Muller confirmou seu serviço e venceu o primeiro set por 6 a 1.

João Fonseca reage no segundo set, mas dá adeus ao Rio Open

Depois de um primeiro set para esquecer, João Fonseca demonstrou estar mais à vontade em quadra e buscou a reação no segundo. Mais concentrado, conseguiu manter seus serviços — mas também encontrou um oponente ainda em grande jornada, que não deu margem para erros. O resultado foi um empate em 6/6. No tie-brake, vitória de Muller por 7 a 4.